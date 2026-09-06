Si Skyrim semble éternel, c’est en très grande partie grâce à sa communauté de moddeurs aussi active que talentueuse. Baldur’s Gate 3 profite lui aussi de l’inventivité et de la dédication de ses joueurs les plus doués, qui ne ratent jamais une occasion d’agrémenter le jeu de nouvelles tenues, d'options de confort de gameplay, d’options de personnalisation et autres compagnons à recruter. Comme chaque semaine, les joueurs consoles peuvent aller faire leur marché parmi les nouveaux mods gratuits approuvés afin d’aller redécouvrir les Royaumes Oubliés sous un nouveau jour. Ce sont encore 18 nouveautés qui sont désormais disponibles gratuitement pour les versions PS5 et Xbox Series de Baldur’s Gate 3.

18 nouveaux mods gratuits pour les versions PS5 et Xbox Series de Baldur's Gate 3

Nos moddeurs ont du talent et la nouvelle salve de mods console le prouve encore. L’un d’eux, le Red Dragon Subrace, vous permet carrément de jouer un dragon rouge comme personnage principal. Oui c’est abusé, oui son auteur l’assume complètement. Cette nouvelle race du créateur de personnages de Baldur’s Gate 3 casse volontairement l’équilibrage du jeu en offrant une immunité au feu et la possibilité de se transformer. Sur une note plus sérieuse, la classe Gunslinger de D&D fait son arrivée sur les versions PS5 et Xbox Series. Enfin, pour les amateurs de difficulté le mods Enemy HP Boost 250% va venir rendre vos parties en mode Honneur extrêmes, en augmentant considérablement les PV des ennemis. Voici dans le détail tous les nouveaux mods gratuits de Baldur’s Gate 3 qui viennent de débarquer sur consoles :

Gameplay et difficulté

Enemy HP Boost 250% (Mode Honeur) : augmente les points de vie des ennemis de 250 % en Mode Honneur.

: augmente les points de vie des ennemis de 250 % en Mode Honneur. More Short Rests : permet de prendre plus de deux repos courts par jour.

: permet de prendre plus de deux repos courts par jour. Tutorial Quick Exit : permet de sauter le tutoriel du nautiloïde en libérant tous les personnages disponibles.

Correctifs et équilibrage

Warlock Multiclass Spell Slots Fix : corrige l'incantation pour les Occultistes en multiclassage.

: corrige l'incantation pour les Occultistes en multiclassage. BFR: Wild Shapes Bonus Abilities : remplace le coût des capacités supplémentaires de Forme sauvage d'origine par une action bonus au lieu d'une action normale.

Classes, races et sous-races pour Baldur's Gate 3

Le mod du Dragon Rouge de Baldur's Gate 3

The Gunslinger Class : ajoute la classe Gunslinger ainsi que ses sous-classes, issues de l'extension D&D 5.5 « Valda's Spire of Secrets », dans une nouvelle version.

: ajoute la classe Gunslinger ainsi que ses sous-classes, issues de l'extension D&D 5.5 « Valda's Spire of Secrets », dans une nouvelle version. Gunslinger Extra Feats Every 2 Levels : module complémentaire de la classe Gunslinger qui accorde un don supplémentaire tous les deux niveaux.

: module complémentaire de la classe Gunslinger qui accorde un don supplémentaire tous les deux niveaux. Arcana Class : ajoute une classe Arcana qui « manie l'essence brute de l'existence ».

: ajoute une classe Arcana qui « manie l'essence brute de l'existence ». Red Dragon Subrace : ajoute une sous-race humanoïde inspirée des dragons rouges. Totalement immunisée au feu, elle peut se transformer en dragon rouge. Décrite comme « complètement abusée et destructrice pour l'équilibrage, parce qu'on ne peut pas équilibrer un lézard géant en personnage principal ».

Armes, armures et objets

More Weapons By Guigodead : ajoute tout un éventail de nouvelles armes, dont macuahuitl, épées-crochets, khopesh, dagues, javelots et marteaux de guerre.

: ajoute tout un éventail de nouvelles armes, dont macuahuitl, épées-crochets, khopesh, dagues, javelots et marteaux de guerre. Gab's Equipment : ajoute plus de 100 armes, armures et accessoires.

: ajoute plus de 100 armes, armures et accessoires. Vengeance : ajoute l'armure Vengeance au jeu.

Fade's Randomized Early Equipment : ajoute un coffre sur le nautiloïde contenant un équipement de départ aléatoire et équilibré.

: ajoute un coffre sur le nautiloïde contenant un équipement de départ aléatoire et équilibré. Eternal Trap Disarm Kit : ajoute une trousse magique permettant de désamorcer les pièges grâce à Escamotage. Utilisable indéfiniment, elle ne se casse jamais.

Apparence et création de personnage de Baldur's Gate 3

Elven Head Pack : ajoute un éventail de têtes prédéfinies.

: ajoute un éventail de têtes prédéfinies. Vampiric Head Pack : ajoute un éventail de têtes vampiriques pour les elfes, demi-elfes, drows, humains, tieffelins, gnomes, halfelins et nains.

: ajoute un éventail de têtes vampiriques pour les elfes, demi-elfes, drows, humains, tieffelins, gnomes, halfelins et nains. Sassy Face: New Heads : ajoute trois nouvelles têtes prédéfinies à l'air effronté.

: ajoute trois nouvelles têtes prédéfinies à l'air effronté. Invisi-bee Heads: Head B For Body Type 2 : porte la Tête B sur la morphologie 2.

: porte la Tête B sur la morphologie 2. DOS2 Sebille's Armor : tenue de camp reprenant le style de l'armure de Sebille.

Compagnons et camp

Pooldripp Evolved : permet de recruter le grand prêtre kuo-toa Pooldripp au camp et d'obtenir la capacité de l'invoquer.

Tenue de Sebille de Divinity Original Sin 3

Source : Mod.io