De plus en plus de mods autrefois accessibles exclusivement sur PC s'invitent sur les versions consoles de Baldur's Gate 3, dont ici un tas de nouveautés.

Depuis le déploiement du patch 7 sur Baldur's Gate 3 l'an dernier sur consoles, les joueurs PS5 et Xbox Series peuvent enfin profiter des joies du modding, tandis que Larian Studios travaille sur ses futurs projets, laissant son dernier chef d'œuvre en date entre les mains de la communauté. De temps à autres, le studio approuve cependant différents mods qui deviennent alors accessibles sur consoles, comme tel est le cas ici avec pas moins de 17 nouveautés de tous horizons.

Nouvelle vague de mods disponibles sur les versions consoles de Baldur's Gate 3

Cette nouvelle vague de mods à destination des versions consoles de Baldur's Gate 3 s'intéresse en effet à pléthore de catégories différentes, allant de simples retouches cosmétiques à des ajustements de certaines scènes avec les compagnons. Mais les plus excitantes sont sans conteste de nouvelles classes et sous-classes. On peut notamment citer la classe DragonSoul, une classe hybride personnalisée, adoratrice des dragons, combinant arts martiaux et magie, avec quatre sous-classes uniques.

Larian Studios a également approuvé pour les versions consoles de Baldur's Gate 3 la classe Magus de Huffman : une classe de magie et d'acier, axée sur les armes et la magie, avec notamment la possibilité d'enchanter les armes et de créer des boucliers. Le Magus de Huffman bénéficie également de six sous-classes. Enfin, le Clerc reçoit une nouvelle sous-classe plutôt intrigante : le Domaine de la Pauvreté. Celle-ci privilégie les sorts non létaux, les armes simples et les vêtements plutôt que les armures, ce qui pourrait en faire un choix judicieux pour les parties pacifistes.

Ce nouveau pack de mods à destination des versions consoles de Baldur's Gate 3 inclut également plusieurs mods affectant les membres du groupe. Parmi elles, la possibilité de transformer Wyll en Humain ou en Démon via un anneau magique. Vous pouvez voir l'ensemble des nouveaux mods disponibles sur les versions PS5 et Xbox Series du titre de Larian Studios via une page dédiée sur le site officiel de modding du jeu.

© Larian Studios

Source : Larian Studios