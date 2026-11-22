Vous cherchez une bonne raison de relancer Baldur’s Gate 3 ? Cela tombe bien : 12 nouveaux mods viennent tout juste de faire leur apparition sur PS5 et Xbox Series.

Le nouveau phénomène de la décennie est peut-être désormais entre nos mains depuis le 19 novembre dernier, mais cela ne veut pas dire pour autant que les phénomènes des années passées doivent être oubliés. Au contraire même, puisque certains continuent encore régulièrement d’être soutenus par leur communauté, à l’instar de Baldur’s Gate 3 notamment. Car oui, Larian Studios est peut-être déjà l’œuvre sur son prochain titre, mais cela n’empêche pas le GOTY 2023 de continuer à accueillir du nouveau contenu grâce à ses fans.

Baldur’s Gate 3 accueille 12 nouveaux mods sur PS5 et Xbox Series

Pour preuve, pendant que des millions de joueurs partaient à la découverte de GTA 6 le 19 novembre, ce ne sont pas moins de 12 nouveaux mods qui ont fait leur apparition sur les versions PS5 et Xbox Series de Baldur's Gate 3, après avoir longtemps été exclusifs à la version PC du jeu. Pour les joueurs consoles, c’est ainsi une belle occasion de relancer le jeu afin de profiter de belles nouveautés, qui vont d’ajouts purement esthétiques à de véritables changements de gameplay. Voici la liste des 12 nouveaux mods disponibles.

Quels sont les 12 nouveaux mods de Baldur’s Gate 3 ?

Sorts / Capacités

Life Drain Spell (Larloch’s Minor Drain) : Ajoute un nouveau sort de nécromancie de niveau 1 baptisé « Drain de vie »

Ajoute un nouveau sort de nécromancie de niveau 1 baptisé « Drain de vie » Illithid Powers Per Combat : Rend les pouvoirs illithides rechargeables à chaque combat

Création de personnages de Baldur’s Gate 3

Aoman Head Preset : Préréglage de tête pour les elfes de morphologie 2

Préréglage de tête pour les elfes de morphologie 2 Halsin’s Gift: Wooden Duck Earrings : Transforme le canard sculpté par Halsin en une paire de boucles d’oreilles pour Tav

Équipements

Holy Avenger Set : Ajoute deux armes Vengeur sacré de chaque type

Ajoute deux armes Vengeur sacré de chaque type Drow Leather Boots for Minthara : Modifie le modèle des Bottes d’enjambée pour qu’elles s’accordent au reste de l’armure drow en cuir de Minthara

Modifie le modèle des Bottes d’enjambée pour qu’elles s’accordent au reste de l’armure drow en cuir de Minthara Berry’s Vitrinelle – Couture Jewelry Collection : Introduit une collection de bijoux personnalisés inspirés de divers créateurs de mode pour les morphologies 1 et 2 des races de grande taille

Combat / Difficulté

Increased Boss Health : Augmente de 50% les points de vie de base de la plupart des boss de Baldur’s Gate 3

Augmente de 50% les points de vie de base de la plupart des boss de Baldur’s Gate 3 Brutal Difficulté : Ajoute un nouveau mode de difficulté basé sur le mode Tacticien, avec l’IA du mode Cauchemar et des mécaniques inédites

Confort de jeu / Divers

Grab It (Auto Loot / Apportation) : Ajoute un système de ramassage semi-automatique permettant de récupérer tous les objets, conteneurs et éléments récupérables d’une zone d’un simple clic, sans animation

Ajoute un système de ramassage semi-automatique permettant de récupérer tous les objets, conteneurs et éléments récupérables d’une zone d’un simple clic, sans animation Starlight Crew Dice : Ajoute un ensemble de mods de dés, à savoir NVX Glass Dice, Moon Shadow Dice et Royal Dice

Ajoute un ensemble de mods de dés, à savoir NVX Glass Dice, Moon Shadow Dice et Royal Dice Permanent Blessings of Shar : Rend permanents les bonus de Conscience, Érudition et Grâce de la Dame sombre, ainsi que celui de la Faveur de la Chanteuse de la nuit

© Larian Studios

Maintenant, vous vous demandez peut-être où récupérer l’ensemble des mods en question, mais aussi et surtout comment les installer. Pour cela, rien de plus simple. Après vous être assuré que vous disposez de la dernière mise à jour de Baldur’s Gate 3 et que vous avez bien un compte Larian actif, procédez comme suit :

Lancez le jeu sur PS5 ou Xbox Series

Depuis le menu principal, sélectionnez « Gestionnaire de mods »

Validez l’avertissement affiché (après l’avoir lu, évidemment)

Connectez-vous à votre compte Larian

Allez dans l’onglet « Parcourir » pour afficher les différents mods

Entrez le nom du mod qui vous intéresse

Appuyez sur « S’abonner », et attendez que le mod passe au vert

Vérifiez ensuite que tout est ok dans l’onglet « Installés »

Il ne vous reste maintenant plus qu’à profiter de vos nouveaux mods fraîchement installés pour Baldur’s Gate 3.

Source : Reddit