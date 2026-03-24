Baldur's Gate 3 est génial, mais un personnage en particulier n'a peut être pas eu le droit à autant de soin, et c'est bien confirmé par l'un des auteur qui regrette énormément.

Baldur's Gate 3 est un jeu monumental à la rejouabilité exemplaire. Bon nombre de joueurs l'ont sillonné de long en large et en travers et y découvrent encore des secrets. Un titre d'une richesse rare et profonde qu'il est difficile de totalement dompter en une seule et unique partie. Après des années à l'arpenter, un sentiment commun en ressort toutefois : les personnages ne sont pas tous traités de la même manière. C'est le cas notamment de ces pauvres âmes oubliées que beaucoup auraient aimé voir davantage mises en avant.

Le vilain petit canard de Baldur's Gate 3 ? Ce personnage aurait mérité un meilleur traitement d'après ce développeur

Si Karlach, Ombrecoeur ou encore Astarion sont clairement les personnages qui ressortiront le plus dans Baldur's Gate 3, ils ne sont pourtant pas les seuls. Au total, il y a près de six héros et chaque joueur a son petit favori évidemment. Mais s'il y en a bien un qui est en retrait, c'est bien Wyll, pourtant intimement lié à Karlach finalement. Cet occultiste ayant passé un pacte avec un démon tente à tout prix de se défaire de son fardeau. Malheureusement, un pan de son histoire, mais surtout de sa personnalité, lors des romances notamment, ne sont pas aussi creusés que ses camarades. Un point soulevé par les fans et qui a finalement poussé l'un des artistes ayant travaillé dessus à prendre lui aussi la parole.

Kevin VanOrd, auteur chez Larian Studio sur Baldur's Gate 3, affirme même qu'il aurait aimé « davantage développer le personnage de Wyll ». Des paroles qui font écho à ce qu'il avait déjà pu dire plus tôt sur le sujet lorsqu'il confirmait que le contenu autour de Wyll était certainement plus maigre que pour les autres et qu'il aurait mérité plus de contenu et une meilleure évolution.

Wyll, l'oublié de Baldur's Gate 3

Plus largement, VanOrd explique qu'il aurait voulu un système de relations entre les personnages, sans l'implication du joueur dans Baldur's Gate 3. Il explique qu'il aurait « adoré intégrer un système d'amitié en plus d'un système de romance, avec des événements spéciaux comme des rendez-vous ». « Je pense que ça aurait été vraiment génial que les personnages puissent vivre des histoires d'amour entre eux, indépendamment du joueur » conclut-il dans les colonnes de Edge. Selon lui, le studio avait une tonne d'idées qu'il n'a pas pu intégrer faute de temps. Des idées qui pourraient peut-être finalement apparaître dans le prochain jeu du studio, le nouvel Divinity annoncé il y a peu.

Source : Gamesradar