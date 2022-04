Nous savions que Yuji Naka, le papa de Sonic, avait quitté Square Enix après le catastrophique Balan Wonderworld, mais pas que le torchon était aussi brûlant entre les deux. Le créateur a décidé de se faire entendre et de livrer sa vérité. Vous allez voir, ça tire à balles réelles.

Balan Wonderworld : Yuji Naka dépossédé de son jeu

C'est peu banal, surtout pour un développeur japonais, mais Yuji Naka a vidé son sac au sujet de Balan Wonderworld. Pourquoi maintenant ? Le créateur avait intenté un procès à Square Enix. Et comme celui-ci s'est terminé, Naka-san a pu s'exprimer sur Twitter sans craindre d'interférer avec l'affaire.

Environ six mois avant le lancement de Balan Wonderworld, j'ai été démis de mes fonctions de réalisateur, j'ai donc intenté un procès contre Square Enix. Maintenant que le procès est terminé, j'aimerais partager des informations complémentaires. Je pense qu'ils ne se soucient pas des jeux ni de leurs fans, Square Enix est une mauvaise société. Selon les documents officiels, mon renvoi a été justifié par deux points clés.

Quels sont deux éléments de discorde ? Tout commence avec une musique du jeu utilisée à des fins promotionnelles. Dans la vidéo en question, un youtuber joue une version réarrangée au lieu de l'originale voulue par Yuji Naka. Ce dernier a donc milité pour faire valoir sa vision, ce qui n'a visiblement pas plu.

Ensuite, les choses se sont envenimées lorsque Naka-san a tiré la sonne d'alarme sur l'état du jeu auprès d'Arzest. Le studio de développement de Balan Wonderworld. Et les reproches n'étaient pas anodins. Alors que Yuji Naka insistait pour corriger les problèmes et peaufiner le jeu, Arzest était plus du genre à soumettre une version finale en l'état, archi buggée.

Dans ses tweets, il se confie sur sa mise à l'écart du développement. Mais également sur les restrictions imposées par Square Enix. Comme de s'exprimer justement sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre.

Je trouve étrange d'écarter le réalisateur qui fait des commentaires sur le développement sans avoir été consulté, puis de l'empêcher de s'impliquer à quelque niveau que ce soit par manque de temps. J'ai été interdit de partager et d'aimer des posts sur les réseaux sociaux. Il y a pourtant eu beaucoup de commentaires gentils, de merveilleux fanarts, et je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu y réagir. Donc je ne crois pas que Square Enix fasse bien attention à leurs fans.

C'était mieux avant, chez SEGA !

À gauche : Naoto Ohshima (character designer); À droite : Yuji Naka (game director)

Pour lui, un développeur est censé tout donner jusqu'à la dernière seconde pour améliorer un jeu si besoin. C'est ce que SEGA lui a en effet permis de faire à l'époque de Sonic the Hedgehog.

J'estime qu'il était tout à fait normal de demander à améliorer des choses puisque nous avions crée le jeu. Et si nous ne pouvions pas réaliser ces changements, nous aurions dû au moins pouvoir en parler. Mais apparemment, même ça, ce n'était pas envisageable. Je crois sincèrement que Square Enix n'en avait pas grand chose à faire du jeu et qu'il ne voulait pas le soutenir. Par exemple pour Sonic the Hedgehog, deux semaines avant de boucler le développement, nous avons modifié les mécaniques de sorte que vous ne mourriez pas, même si vous n'aviez qu'un seul anneau. Nous avons essayé d'améliorer le jeu jusqu'à la toute fin, et j'espère que les gens apprécient encore ces jeux aujourd'hui.

Ce refus de sauver un navire qui prenait l'eau, ça a poussé Yuji Naka à porter plainte. Enfin, il conclut en disant que d'avoir sorti Balan Wonderworld dans cet état est une "véritable honte".

Personnellement, je pense c'est une véritable honte que Balan Wonderworld soit sorti dans l'état dans lequel il était. Je voulais montrer au monde un jeu d'action sous son vrai jour. De ce fait, je pense que Square Enix et Arzest sont des entreprises qui n'ont que faire des jeux et des fans.

Voilà, voilà, une belle ambiance qui nous fait dire que les deux ne retravailleront jamais ensemble. Une intuition comme ça. Au cas où, Balan Wonderworld est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.