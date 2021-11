Back 4 Blood n'a aucune intention d'en rester au contenu de son lancement. Pour que les 6 millions de joueurs recensés qui ont craqué pour ce FPS coopératif dans la veine (et par l'équipe) de Left 4 Dead continuent d'aller au charbon, les développeurs ont déjà prévu tout un tas d'ajouts qui viennent d'être détaillés, histoire de prévenir et entretenir la flamme bien moyenâgeuse.

On passera Noël en famille

Turtle Rock et Warner son généreux pour cette fin d'année 2021. Le contenu gratuit déborde littéralement de la hotte. Cela dit, il faut d'abord se contenter d'améliorations de l'expérience globale et des corrections de bugs pour ce mois de novembre. Mais en décembre, il sera question d'embrayer sur de nouvelles chaînes de ravitaillement dynamiques, une aire d'entraînement et un événement spécial pour les Fêtes. Ce n'est pas tout. En plus des nouveaux types de cartes, on trouvera un mode solo hors-ligne avec progression dans la campagne. Bonne nouvelle pour les solitaires.

Et bonne année

En 2022, on sortira la grosse artillerie avec :

Nouvelle difficulté

Nouveau mode coop

Nouvelles Cartes de joueur et Cartes de corruption

Mise à jour sur le corps-à-corps

Améliorations pour l'expérience de jeu

Et le programme nous dévoile également les premières extensions comprises dans le Passe annuel (40 euros), inclus rappelons-le dans les éditions Deluxe et Ultimate. La première se nommera Tunnels de la Terreur et sera à découvrir en 2022. Elle amènera logiquement une nouvelle histoire, de nouveaux Nettoyeurs et Infestés jouables, des activités, armes, skins et cartes supplémentaires. Deux autres extensions sont prévues pour l'an prochain, mais pas de nom pour le moment. Garder un peu de suspense, quelle bonne idée.

Back 4 Blood est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One. Et au cas où vous seriez curieux, notre TEST est toujours en ligne. D'ailleurs il va le rester. Que ce soit l'Apocalypse zombies ou pas.