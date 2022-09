Ça y est. Moins d’un après son lancement chaotique, Babylon’s Fall est prêt à tirer sa révérence. PlatinumGames avait promis d’abreuver la vingtaine de joueurs de nouveaux contenus, et ce ne sera plus le cas pour très longtemps.

Babylon's Fall mort et enterré moins d'un an après son lancement

Babylon’s Fall est mort, c’est officiel. Le jeu-service des créateurs de NieR et Bayonetta n’aura pas réussi à se remettre du fiasco de son lancement. Quelques semaines après sa sortie, le jeu était déjà au fond du trou, avec seulement un joueur actif avec des pics à une vingtaine de personnes. Le développeur ne souhaitait pas abandonner de si tôt, mais est finalement contraint de s’y résoudre. Babylon’s Fall fermera ses portes le 27 février prochain.

Comme une nouvelle ne vient jamais seule, les quelques joueurs actifs restants ne pourront jamais profiter des grosses mises à jour prévues par PlatinumGames. La saison 2 continuera d’être active jusqu’au 29 novembre 2022 comme prévu et la saison finale débutera le même jour jusqu’à la mort de Babylon’s Fall. « Pour exprimer notre gratitude à tous nos joueurs, mais nous prévoyons d’implémenter autant d’événements et autres initiatives que possible jusqu'à la fin du service ». Pas sûr que celles et ceux qui ont payé leur jeu 70€ à sa sortie apprécient réellement le geste.

Une pensée émue pour les deux joueurs actifs

Le premier (et peut-être dernier) game-as-service de PlatinumGames a donc suivi les pas d’Anthem et de quelques autres jeux. Une nouvelle qui a ravagé toute la communauté du jeu … Non, on plaisante bien sûr. Comme le laissaient présager ses débuts tumultueux, Babylon’s Fall est depuis longtemps déserté.

Rien que cette semaine, le titre n’a eu un pic qu’à 9 joueurs simultanés, avec une moyenne globale de deux à trois personnes par jour sur PC. Les quelques irréductibles auront donc encore quelques mois pour profiter de la dernière saison. Seul Marvel’s Avengers semble encore pouvoir sortir la tête de l’eau. Le titre, lui aussi voué à l’échec, est parvenu à fidéliser une petite communauté au gré des mises à jour. Il y aura au moins un jeu-service de Square Enix qui aura un peu tenu dans le temps.