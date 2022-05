C’est officiel, Babylon’s Fall fait pire qu’Anthem. Un mois après être passé sous la barre des 10 joueurs sur Steam, le jeu des créateurs de NieR et Bayonetta se rapproche dangereusement de l’abandon.

Quand il n'y avait plus qu'un joueur sur le jeu

La débâcle de Babylon's Fall continue. Il y a quelques semaines, le jeu en live service de Square Enix tombait sous la barre des 10 joueurs actifs sur PC. Et si vous pensiez que la dernière production de PlatinumGames ne pouvait pas tomber plus bas, vous aviez tort. Ce mercredi 4 avril, Babylon's Fall était au fond du gouffre avec un seul joueur sur PC. Une chance pour cette personne, le jeu peut être parcouru en solo bien qu’il révèle son plein potentiel en coopération avec trois autres joueurs.

Depuis le nombre de joueurs actifs s’est stabilisé au minimum à 15 personnes avec un pic à 58 combattants. Certes ce n’est pas glorieux et c’est alarmant qu’un jeu-service commandé par un éditeur réputé atteigne son seuil critique en l’espace de deux mois seulement. D’autant que Square Enix a revendu certaines de ses licences fortes pour miser en partie sur ce genre de jeux. Ça et la blockchain évidemment. Pas de chance de ce côté-ci non plus, les NFT tant encensés par l’éditeur japonais sont eux aussi en chute libre.

Babylon's Fall peut-il se relever ?

Dans tous les cas Babylon's Fall présente tous les signes du syndrome « dead game ». Marvel’s Avengers et Outriders ont réussi à retenir une base d’adeptes au minimum 10 fois supérieure. Et même si nous n’avons aucune visibilité sur les performances du jeu sur consoles PlayStation et Xbox, on imagine que ce n’est pas plus glorieux.

Peut-être que le contenu à venir permettra de faire venir un peu de monde, mais il y a de grandes chances qu’il suive la même trajectoire que d’autres jeux au même destin funeste : l’abandon. Pour l’instant, ni PlatinumGames ni Square Enix ont affirmé ne pas vouloir réduire la voilure du développement.