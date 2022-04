On pensait qu’aucun jeu ne pourrait faire pire qu’Anthem et pourtant Babylon’s Fall est sur la bonne voie. Le jeu multijoueur de PlatinumGames peine à retenir plus de 10 joueurs sur PC.

Moins de 10 joueurs actifs sur Babylon's Fall

La déchéance continue pour Babylon’s Fall. Peu après son lancement le 3 mars dernier, la fréquentation de Babylon's Fall était déjà en chute libre. Et si vous pensiez que le jeu service de PlatinumGames et de Square Enix ne pouvait pas tomber plus bas, vous aviez tort. On le savait en mauvaise posture, mais à ce point c’est catastrophique, voire risible. Rien que la semaine dernière, Babylon’s Fall ne réunissait que … 8 joueurs simultanés sur Steam.

Un jeu pensé pour le multijoueurs avec moins de 10 actifs par jour un mois après sa sortie, ce n’est plus un naufrage à ce stade. Cette désertion peut s’expliquer de bien des façons, mais la plus évidente c’est que Babylon's Fall est mauvais. Les critiques et les retours des joueurs étaient acerbes. Mécaniques datées, stratégie économique honteuse, sortie simultanée avec Elden Ring. Le jeu coche toutes les cases.

Nombre de joueurs actifs sur Babylon's Fall

Quel avenir pour le jeu ?

Avec de telles performances, la question du futur de Babylon’s Fall est de retour sur toutes les lèvres. Après le lancement raté du jeu, Square Enix et de PlatinumGames avaient affirmés ne pas vouloir abandonner le navire. Le studio derrière NieR et Bayonetta avait tenu à rassurer les quelques fans du jeu en affirmant qu’il n’était pas question de réduire la voilure du développement pour le moment. D’autant que le contenu de la seconde saison était presque prêt à ce moment et que le travail avait déjà débuté sur la troisième et les suivantes.

« Nous continuerons à abreuver les joueurs de contenu et à améliorer le jeu sur la base de leurs retours, en essayant de conserver ceux qui jouent actuellement et d'attirer un nouveau public », avait alors déclaré le studio. Cependant avec à peine 10 joueurs actifs sur PC, il ne va plus y avoir beaucoup de feedbacks à récolter. Reste à savoir si le nombre d’adeptes est plus glorieux sur PS4 et PS5 mais on en doute. On connaît le destin funeste de ce genre de titres qui ont suivi une trajectoire similaire et il y a des chances que Babylon’s Fall subisse le même sort : l’abandon.