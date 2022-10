Avowed, le prochain gros RPG d'Obsidian Entertainment (The Outer Worlds), dévoile une nouvelle image et des informations sur les coulisses du développement.

Dans tous les rachats de Xbox, Obsidian Entertainment est certainement l'un des plus intéressants. Les développeurs du cultissime Fallout New Vegas sont actuellement sur une toute nouvelle franchise, Avowed, qui est victime d'un leak.

Une image in-game pour Avowed

La qualité n'est malheureusement pas au rendez-vous mais Jez Corden, rédacteur pour Windows Central, a publié une image d'Avowed avant de se rétracter. Mais comme on ne cesse de répéter, l'Internet sauvegarde tout lui. Un cliché qui va dans le sens de ce que l'on attend : un jeu dans un univers médiéval avec de la magie et une vue à la première personne. Vous avez dit Skyrim ?

D'après les rumeurs, le monde du titre, Eora, serait justement bien plus vaste que celui de The Elder Scrolls 5 : Skyrim. Il y aurait potentiellement une météo dynamique qui influerait sur les éléments du décor tels que les cours d'eau. À l'image de The Outer Worlds, des compagnons seraient aux côtés du joueur pour vaincre des monstres gigantesques. Avowed aurait également un système de dialogues dynamiques et laisserait la possibilité au joueur de tuer tout ce qui bouge, moyennant des conséquences.

Un développement qui reprend du poil de la bête

Le reboot en interne du jeu semble aussi confirmer, une information partagée par Jason Schreier auparavant. Jez Corden a déclaré dans son tweet effacé :

Ils ont changé l'équipe et les directeurs créatifs, mais avec pour résultat d'avoir un meilleur rythme de développement et une meilleure vision. La première vertical slice (nldr : une présentation qui vise à démontrer les intentions d'un studio) sous cette nouvelle direction est arrivée beaucoup plus rapidement. La direction du jeu a changé dans le bon sens, je pense, et j'en parlerai un jour.

La date de sortie sur Xbox Series X|S et PC n'est pas pour demain.