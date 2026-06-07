Fort de 26 ans d'expérience dans les RPG, une légende du genre admet que le mal-aimé Avowed dépasse tous les autres jeux de sa catégorie sur une mécanique cruciale.

Actuellement directeur design au sein du spécialiste des RPG occidentaux qu'est Obsidian, et qui a donc participé au développement d'Avowed, Josh Sawyer est une véritable légende du genre, qui a consacré plus de 26 ans de sa vie sur différents jeux dans le domaine. Malgré toute cette expérience, il raconte dans la dernière vidéo de sa chaîne YouTube qu'il n'a toujours pas réussi à proposer un système spécifique pourtant essentiel pour un RPG qui arrive selon lui à la hauteur de l'un de ses jeux préférés dans sa catégorie, mais qui remonte à 1992.

Une quête presque achevée avec Avowed, mais pas parfaitement

Parmi ses quêtes personnelles les plus importantes, Josh Sawyer s'est donné comme objectif ultime de créer un système d'armure qui soit à la hauteur de ce qui représente pour lui la quintessence d'une telle mécanique dans un RPG avec Darklands, un titre sorti en 1992 qui l'a profondément marqué. Il estime qu'Avowed, l'un des derniers jeux sur lesquels il a travaillé, n'était pas loin d'atteindre cet objectif.

La dernière vidéo de la chaîne YouTube de Josh Sawyer, qui s'intitule à juste titre « Armor Chat » s'intéresse justement à sa vision des systèmes d'armure dans les jeux vidéo et les RPG. Il y explique que, selon lui, l'existence de paliers d'amélioration d'armure offrirait un bon sentiment de progression. À ses yeux, Avowed se rapprochait le plus de cette vision, mais pas encore de manière suffisante. « L'armure présente des défis intéressants en matière de conception de jeux, et mes propres systèmes n'ont pas permis de résoudre efficacement les problèmes que je constate avec les systèmes existants, mais je vais continuer d'essayer ».

« Je dirais que le système d'armure Avowed ne correspond pas vraiment à ce que j'avais en tête en matière d'armure à plusieurs paliers. Il sert plutôt de système de progression, et dans une certaine mesure, il fonctionnait plutôt bien. Dommage que personne n'aime Avowed », a-t-il expliqué en riant. Pour lui, un système d'armure idéal s'apparenterait à celui de Darklands. Soit quelque chose de « plus réaliste et historique, avec des armes spécialisées contre la maille, le cuir, les plaques, etc. ».

Source : Josh Sawyer sur YouTube