Un an après sa sortie sur Xbox et PC, Avowed est maintenant disponible sur PS5, et s’accompagne pour l’occasion d’une grosse mise à jour anniversaire pour tous les joueurs.

PlayStation a Insomniac Games, Xbox a Obsidian Entertainment. Oui, s’il y a bien un studio qui brille pour son efficacité du côté de la firme de Redmond, c’est ce dernier. Et il suffit de voir le calendrier de ses sorties tout au long de l'année 2025 pour s’en rendre compte. Car mine de rien, en l’espace de quelques mois seulement, on parle alors de trois sorties majeures avec The Outer Worlds 2, Grounded 2 et enfin Avowed, aka l’un des RPG les plus sous-côtés de l’année. Heureusement, Obsidian n’en a pas encore terminé avec ce dernier.

Avowed arrive sur PS5 aux côtés d’une grosse mise à jour

En effet, comme annoncé aux Game Awards, Avowed va dès aujourd’hui pouvoir revenir sous le feu des projecteurs grâce à la sortie de sa version PS5. De quoi permettre à des millions de joueurs supplémentaires de se lancer à la découverte de ce RPG se déroulant dans l’univers de Pillars of Eternity, donc. Et pour l’occasion, Obsidian a définitivement mis les petits plats dans les grands en préparant une grosse mise à jour anniversaire. Au programme de celle-ci : une flopée de nouveaux contenus, disponibles pour l’ensemble des joueurs sur toutes les plateformes.

« Cette mise à jour intègre de nombreuses fonctionnalités demandées par la communauté, une série d’améliorations de confort, ainsi que quelques ajouts supplémentaires que l’équipe souhaitait offrir aux fans » nous dit-on dans les colonnes de Xbox Wire. Cela comprend alors notamment l’intégration de trois nouvelles races de personnages (Nains, Orlans et Aumauas), à laquelle vient s’ajouter la possibilité pour les joueurs d’Avowed de modifier leur héros en pleine partie s’ils souhaitent s’essayer à différentes configurations.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisqu'Obsidian annonce également l’arrivée du mode Nouvelle Partie +, qui permet de se relancer dans l’aventure depuis le début en conservant l’ensemble de ses compétences, armes, armures et enchantements. Bien sûr, les ennemis voient alors leurs statistiques être augmentées pour l’occasion, tandis que le plafond des points d’attributs est doublé pour assurer à Avowed la présence d’un défi perpétuel. En sachant que de nouveaux modificateurs de difficulté personnalisés sont aussi ajoutés à cet effet.

Un jeu aujourd’hui « considérablement enrichi »

Les amateurs de photographie virtuelle seront par ailleurs ravis d’apprendre qu’Avowed dispose désormais d’un Mode Photo, tandis qu’un nouveau type d’arme a été ajouté afin d’enrichir le gameplay : le bâton long. « Parfait pour concrétiser vos rêves d’archimage », précise Obsidian. À cela viennent enfin s’ajouter de nombreuses améliorations de confort, tels qu’un éclairage retravaillé, la possibilité de passer certaines conversations ou encore la réapparition des ennemis dans certaines zones afin de parfaire l’expérience générale d’Avowed.

« Depuis son lancement initial, l’équipe a considérablement enrichi le jeu » rappelle d'ailleurs Obsidian pour l’occasion. Car oui, avant même son arrivée sur PS5, le titre avait déjà fait l’objet de nombreuses mises à jour. Nouvelles compétences pour les arbres du Guerrier et du Rôdeur, mode arachnophobie, ennemis capables d'utiliser certaines des capacités du joueur... Il y avait déjà de quoi faire. De quoi donner aux joueurs Xbox et PC une bonne raison supplémentaire d'y retourner, donc. Et surtout, de célébrer la sortie d'Avowed aux côtés des joueurs PS5.

