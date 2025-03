En attendant qu'Obsidian dévoile une feuille de route apparemment conséquente pour Avowed sur le reste de l'année, avec potentiellement l'arrivée d'un DLC, voire une sortie sur PS5, la version disponible sur PC, Xbox Series et le Game Pass se pare donc d'une nouvelle mise à jour. Une fois encore, celle-ci propose de nouvelles fonctionnalités, des correctifs et des améliorations à plusieurs niveaux. Voyons tout cela plus en détail.

Une nouvelle mise à jour pour rendre les Terres Vivantes d'Avowed meilleures

Un mois et demi après sa sortie, Obsidian entend visiblement supporter Avowed sur le long terme, en attendant la sortie de The Outer Worlds 2 du même studio, a priori plus tard dans l'année. Entre ainsi en jeu la mise à jour 1.3.1, qui ajoute notamment deux fonctionnalités très demandées par la communauté : le support du « contraste élevé » pour certains écrans de l'interface, et l'option « Anti-aliasing » pour le FSR, disponible tant sur PC que sur consoles.

En plus de cela, la dernière mise à jour d'Avowed apporte d'importants correctifs et améliorations, notamment au niveau des performances dans les modes Fidélité et Performance sur Xbox, ainsi qu'au niveau de l'interface, pour la rendre plus ergonomique, et plus globalement pour améliorer l'expérience de jeu générale. Enfin, divers bugs bloquants ne devraient plus empêcher les Émissaires de progresser dans les Terres Vivantes. Rendez-vous sur la page dédiée à la mise à jour 1.3.1 d'Avowed sur les forums d'Obsidian pour voir les notes de patch dans leur intégralité.

Pour rappel, Obsidian promettait la semaine dernière qu'une « feuille de route détaillée sera dévoilée dans les prochaines semaines pour l'année à venir sur le titre ». Nous devrions donc bientôt entendre parler d'un DLC visant à approfondir l'histoire d'Avowed, ainsi que de fonctionnalités très demandées par la communauté, comme un mode New Game+. Enfin, il se pourrait que le titre suive d'autres grosses exclusivités récentes de Xbox comme Indiana Jones et le Cercle Ancien, et se fendre en temps et en heure d'un portage sur PS5 (voire Nintendo Switch 2 ?). L'avenir nous le dira.

Source : Forums Obsidian