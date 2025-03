Avowed passe ainsi en version 1.3.0, avec une nouvelle mise à jour apportant encore de nombreux changements au dernier RPG d'Obsidian. Qu'il s'agisse d'en améliorer le gameplay, les performances, ou l'expérience globale, les choses bougent encore grandement dans les Terres Vivantes. Le studio en profite également pour préciser qu'il est très loin d'abandonner son dernier titre dans l'univers de Pillars of Eternity.

Avowed monte encore d'un niveau

Officiellement sorti le 18 février, Avowed a fait l'objet d'une réception assez mitigée. Certains apprécient grandement le dernier jeu d'Obsidian, d'autres le trouvent extrêmement médiocre, et la tendance tend vers un jeu relativement moyen, qui manque de peaufinage. Après une grosse mise à jour le mois dernier apportant des changements très demandés par les joueurs, notamment au niveau de l'équilibrage des armes, voici un nouveau patch qui tâche de répondre encore aux doléances de la communauté.

Parmi les ajouts principaux de la version 1.3.0 d'Avowed, on peut notamment citer l'octroi de points de talents supplémentaires, offrant donc plus de liberté dans le développement de son Émissaire. De même, l'interface reçoit plus d'options de personnalisation pour l'ajuster comme chacun le souhaite. Celles et ceux préférant jouer à la troisième personne peuvent également enfin en ajuster le champ de vision (FOV). Enfin, la version PC d'Avowed reçoit une option permettant d'attribuer une touche au passage de la course à la marche, et inversement.

Qui dit nouvelle mise à jour dit également l'injection de nombreux correctifs et améliorations des systèmes, du gameplay et des performances. Propulsé par l'Unreal Engine 5, Avowed se montre malheureusement assez instable sur ce terrain, tant sur PC que sur Xbox Series. Cette version 1.3.0 du jeu vient donc apporter quelques ajustements à ce niveau. Vous en trouverez tous les détails via les notes de patch partagées sur les forums d'Obsidian (en anglais) toutefois, cités en source ci-dessous.

Les Terres Vivantes n'ont pas encore livré tous leurs secrets

Cette nouvelle mise à jour d'Avowed ne vient par ailleurs pas seule. Obsidian en a effet profité pour annoncer que le support du jeu est loin de s'arrêter à de simples patchs correctifs. Sur la page dédiée aux notes de la version 1.3.0 du titre, on peut ainsi lire que « notre équipe s'engage à supporter le jeu sur le long terme. Dans les prochaines semaines, nous présenterons une feuille de route qui détaillera nos plans pour l'année à venir sur le titre ».

Avowed devrait ainsi avoir droit à du contenu additionnel, comme des DLC de plus ou moins grande envergure. En parallèle, il se pourrait que le titre s'inscrive dans la stratégie d'ouverture de Xbox, avec éventuellement une sortie du jeu sur PS5 dans les prochains mois, suivant ainsi de grosses exclusivités telles que Indiana Jones et le Cercle Ancien ou Forza Horizon 5. Rendez-vous donc bientôt pour découvrir de quoi l'avenir des Terres Vivantes sera fait.

Source : Forums Obsidian