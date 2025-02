Avowed vient tout juste de sortir, et pourtant, la communauté des moddeurs est déjà à pied d’œuvre. Depuis son lancement, plusieurs mods sont apparus sur Nexus Mods, visant à améliorer les performances, les graphismes et le confort de jeu. Obsidian Entertainment, habitué à voir ses jeux moddés par une communauté passionnée, assiste une fois de plus à une vague d’améliorations créées par les joueurs eux-mêmes.

Des mods pour booster les performances dès le lancement de Avowed

Comme souvent avec les jeux PC, les premiers mods se concentrent sur l’optimisation. Certains joueurs ont signalé des problèmes de framerate instable ou des saccades, et des solutions commencent déjà à voir le jour. Un des mods Avowed les plus téléchargés est "Optimized Tweaks AVD - Reduced Stutter Lower Latency Better Frametimes", créé par VynnGfx. Son objectif : réduire les ralentissements et rendre l’expérience plus fluide. D’après les premiers retours, il offre une amélioration notable des performances sur certaines configurations.

D’autres mods Avowed cherchent à rendre le jeu plus confortable. L’utilisateur Caites a notamment publié plusieurs modifications qui pourraient séduire ceux qui trouvent certains aspects du jeu frustrants. Parmi elles :

Des compagnons plus efficaces en combat

Des temps de chargement réduits après une mort

Un accès instantané à toutes les compétences pour ceux qui veulent expérimenter sans attendre

Ces ajustements n’altèrent pas Avowed de manière drastique, mais ils permettent d’adoucir certains aspects et de gagner en fluidité.

Une communauté de moddeurs déjà très investie

Ce n’est pas une surprise : les jeux d’Obsidian ont toujours attiré une communauté de moddeurs très active, à l’image de Fallout: New Vegas, qui continue d’être enrichi par des mods plus d’une décennie après sa sortie. Voir des mods débarquer dès le premier jour montre que Avowed suscite un véritable intérêt. Si l’on suit la tendance des précédents jeux du studio, l’offre de mods devrait exploser dans les semaines à venir. On peut s’attendre à des améliorations d’optimisation, des ajouts de contenu et pourquoi pas, des refontes complètes du gameplay.

