Avowed passe ainsi dans une version 1.5 qui fait suite aux précédentes mises à jour visant à peaufiner de nombreux éléments du titre d'Obsidian, la plupart motivés par les retours de la communauté. En attendant de la part du même studio The Outer Worlds 2 le 24 octobre 2025 ou encore plus immédiatement l'early access de Grounded 2 à venir ce 29 juillet, voici plus en détail les nouveaux changements apportés aux Terres Vivantes.

Nouvelle mutation d'envergure pour les Terres Vivantes d'Avowed

Premier gros jeu de 2025 de la part de Xbox Games Studios, Avowed a connu un démarrage assez mitigé. Ce malgré une jolie direction artistique pour les Terres Vivantes, un gameplay plutôt dynamique et une histoire qui se laisse bien suivre, le tout manquait cependant de panache, et pouvait se montrer assez ennuyeux sur le long terme. Au fil des mises à jour, Obsidian a tâché de corriger le tir, notamment en intégrant des fonctionnalités demandées par la communauté.

Tel est à nouveau le cas pour la mise à jour 1.5 d'Avowed, qui entend pimenter l'expérience globale. Ce notamment grâce à de nouvelles compétences pour les classes Combattant et Ranger, afin de leur offrir plus d'outils à utiliser dans les combats. En parlant d'outil, cette nouvelle version du dernier titre d'Obsidian introduit également plusieurs nouvelles armes uniques principalement à destination des deux classes ayant reçu de nouvelles compétences. De même, les combats gagnent globalement en dynamisme, les ennemis pouvant désormais utiliser certaines compétences accessibles à notre avatar.

Qui dit mise à jour majeure dit bien sûr également correctifs de bugs et améliorations de performance en tous genres. À noter enfin que cette version 1.5 d'Avowed s'accompagne aussi d'une bonne nouvelle : le titre est désormais Vérifié pour le Steam Deck. Cela signifie donc en principe une pleine compatibilité avec l'appareil hybride de Valve et autres machines équivalentes comme la ROG Ally la Lenovo Legion Go. Pour voir les notes détaillées de la mise à jour 1.5 d'Avowed, rendez-vous sur la page dédiée via les forums d'Obsidian. Le studio en a également profité pour indiquer que le titre recevra encore une autre mise à jour majeure dans le courant de l'automne 2025, qui ajoutera notamment le New Game Plus, un mode Photo, ainsi qu'un nouveau type d'arme, entre autres.

