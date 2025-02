Quatre ans après sa première annonce et initialement prévu en novembre 2024, Avowed arrive finalement durant un mois de février déjà bien chargé en grosses sorties. Après une communication assez timide à son égard, sa directrice Carrie Patel nous dévoile dans le cadre d'une récente interview des détails finalement plutôt croustillants pour le nouveau RPG du talentueux studio Obsidian.

Opération séduction pour Avowed avant sa sortie

Depuis sa première annonce, Xbox et Obsidian se sont montrés assez avares en informations croustillantes autour d'Avowed. Il s'agit pourtant de la première grosse exclusivité de l'année pour la branche gaming de Microsoft, qui plus est un RPG solo issu d'un studio très réputé en la matière. Qu'à cela ne tienne, sa directrice rectifie le tir dans une récente interview auprès de MinnMax. Cela prend la forme de 175 questions auxquelles elle devait répondre le plus vite possible. À noter en préambule que le jeu devrait bien tourner à 60 FPS constants, en tout cas sur Xbox Series X, et naturellement sur PC avec la bonne configuration.

Cette interview vient d'ailleurs compléter notre première preview d'Avowed, à la suite de quoi nous avions pu nous-mêmes nous entretenir avec sa directrice. On en apprend donc un peu plus s'agissant de l'aspect RPG du titre, ou encore de son gameplay. Jeu Obsidian oblige, la narration s'annonce poussée, et les choix moraux nombreux. Dans la peau de notre personnage, nous pourrons notamment totalement incarner un antagoniste au lieu d'être le héros de l'histoire.

S'agissant du gameplay, Avowed devrait se montrer plutôt compétent et éviter les pièges d'autres concurrents, comme notamment l'équilibrage du niveau des ennemis par rapport aux nôtres. Nous aurons donc bien un sentiment de progression au fil de l'aventure. Dans les combats, nous aurons une grande liberté s'agissant du choix de nos armes, et nos compagnons seront là pour nous épauler via un système de compétences à utiliser assez similaire à Dragon Age The Veilguard, en passant par une « roue d'action ». Vous trouverez l'interview avec la directrice d'Avowed dans son intégralité via la vidéo ci-dessous (mais forcément uniquement en anglais).

Source : MinnMax sur YouTube