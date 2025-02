Disponible pour certains en avance depuis le 13 février, et pour tous depuis le 18 février, Avowed s'est globalement présenté comme un nouveau solide RPG de la part d'Obsidian. L'exclusivité consoles Xbox Series souffrait cependant de quelques défauts pour bien profiter de l'aventure dans les Terres Vivantes. Entre alors en scène la version 1.2.2 du jeu, une mise à jour littéralement énorme (66 Go, tout de même !), qui tâche de corriger le tir suite aux retours de la communauté, sur PC et Xbox Series.

Avowed passe au rang supérieur pour sauver les Terres Vivantes

Si la communication autour d'Avowed ne peignait pas un tableau des plus trépidants, le nouveau jeu d'Obsidian s'est finalement révélé être une plutôt agréable surprise. Sur Steam, le titre affiche en tout cas une très honnête moyenne de 80% d'évaluations positives, ainsi qu'une moyenne de 80 sur Metacritic. Ce grâce à une histoire riche pavée de dilemmes moraux cornéliens dont le studio a le secret, une belle direction artistique, et un gameplay plus nerveux que dans ses précédents jeux.

Il pêche toutefois sur plusieurs points, comme des PNJ manquant de vie, et surtout une difficulté mal équilibrée : face à des ennemis de rang supérieur à nos armes, celles-ci se comportaient à peu près comme des bâtons en mousse. Sauf que les ressources pour les faire monter au même niveau étaient généralement très rares, rendant de tels combats et la progression globale particulièrement pénibles. La mise à jour 1.2.2 d'Avowed apporte justement un changement très salutaire, demandé par la communauté, sur ce point. Désormais, les armes de rang inférieur seront globalement plus efficaces. Cela apporte le double bénéfice de pouvoir plus librement tester différents builds, au lieu d'être limité par un équipement de niveau équivalent pour progresser.

Cette mise à jour d'Avowed qui pèse son très conséquent poids de 66 Go apporte également d'autres ajustements et correctifs bienvenus, pour améliorer le gameplay, les performances et l'interface du jeu. Notre périple dans les Terres Vivantes en tant qu'Émissaire d'Aedyr devrait donc être globalement bien plus plaisant. Vous trouverez tous les apports de la version 1.2.2 d'Avowed sur la page Steam du jeu, citée en source ci-dessous.

Source : Steam