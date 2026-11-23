Pour le moment, tout le monde a la tête dans le phénomène GTA 6, officiellement devenu l'œuvre artistique la plus énorme de l'histoire, devant des films comme Avengers ou Avatar. Et la fin d'année ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque c'est justement Marvel qui clôturera 2026 avec son prochain film évènement Avengers Doomsday, fermement attendu par une armée de fans. Le nouveau trailer vient de tomber et ça s'annonce incroyable.

Avengers Doomsday lance son ultime bande-annonce et dévoile de nouveaux héros

Tous les choix ont des conséquences, Steve Rogers et tous les Avengers vont en payer le prix. Tel est le pitch (vulgarisé) du prochain Avengers Doomsday qui arrive en salle dès le 18 décembre 2026. Le grand méchant, campé par Robert Downey Junior, et ses mystérieux fidèles masqués vont mettre l'entièreté des mondes à genoux.

Ce nouveau trailer, bien plus généreux que les précédents, nous dévoile une plus grande partie du casting avec notamment Cassie Lang, la fille d'Ant-Man campée par Kathryn Newton ou encore Kate Bishop, l'archère vue dans la série Hawkeye interprétée par Hailee Steinfeld.

On aperçoit également bien mieux une bonne partie des X-Men du Professeur Xavier interprété jusqu'ici par le légendaire Patrick Stewart qui nous a quittés il y a peu. Avengers Doomsday signera également le retour de Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi que l'on n'a pas vu depuis des années, ou encore des Thunderbolts, toujours lead par Yelena (Florence Pugh). Comme pour Avengers Endgame, il faut s'attendre ici à de grosses surprises et certainement des visages encore non annoncés. Le film servira de tremplin pour le final ultime, Avengers Secret Wars, qui devrait quant à lui débarquer en décembre 2027 si tout va bien.

La bande-annonce finale d'Avengers Doomsday en anglais

Source : Marvel officiel