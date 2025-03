Les fans de Marvel se souviennent encore avec douleur de l’année 2020. Poussé par Square Enix, Crystal Dynamics, épaulé par quelques autres studios, sort Marvel’s Avengers. Un jeu service qui, sur le papier, pouvait vendre du rêve. Quoi de plus extraordinaire pour un amoureux de la franchise que de pouvoir incarner ses héros favoris pour sauver le monde aux côtés d’autres héros ? Malheureusement, la suite on la connaît, c’est un échec cuisant. C’est ce qu’il se passe lorsque l’opportunisme rencontre le manque d’expérience dans le domaine. Faire des jeux service, quoi qu’on en dise, ça ne s’invente pas et ce n’est pas à la portée de tous, ça demande du temps. Chose que certains pontes ont tendance à oublier malheureusement.

Marvel pédale dans la semoule, mais un idée chatouille déjà les frères Russo

Quoi qu’il en soit, Marvel’s Avengers est un échec. Le jeu survivra quelques mois en tentant de recoller les morceaux à grands coups de restructuration et de redesign de son expérience, mais rien n’y fera, sa mort est déjà actée. En parallèle, c’est tout le MCU qui commence à tirer la langue et les premières mauvaises nouvelles commencent à tomber. Le Covid débarque et sème le chaos dans la production de nombreux projets, ce qui ne laisse rien présager de bon alors que l’excellent Avengers Endgame vient de terminer un arc narratif vieux d’une décennie. Les choses ne sont pas allées en s’arrangeant par la suite et aujourd’hui, en 2025, le constat est peu reluisant.

Du coup la maison des idées a décidé de rappeler ceux qui avaient largement contribué aux succès de l’univers Marvel au cinéma : les frères Joe et Anthony Russo. Ces derniers planchent actuellement sur les prochains gros films Avengers à venir dans quelques années. Le MCU tente de se relancer alors qu’il est en pleine perte de vitesse. Rien n’est perdu, mais il va y avoir du chemin. On est donc loin de la gloire passée et pourtant, l’idée de faire revenir la franchise en jeux vidéo commence à trotter dans quelques têtes.

Avengers de retour en jeu vidéo ? Vraiment ? C'est obligé ?

Interrogés par Variety sur le sujet, les frères Russo se disent ouverts à l’idée d’un nouveau jeu Avengers. Comme ils le soulignent, ils travaillent depuis peu avec l’un des grands de l’industrie, Donald Mustard, qui n’est autre qu’un des créateurs de Fortnite. Que l’on aime ou non le célèbre battle royale, on ne peut pas lui enlever qu’il a tout compris.

Les frères Russo, par le vieux de leur structure AGBO, espèrent « construire » ce qu’ils pensent être « l'avenir de la narration», soit « un hybride entre le linéaire, le virtuel et le jeu ». De belles ambitions qui pourraient bien donner naissance à un nouveau jeu Avengers. Rien n’est encore acté, il s’agit là plus d’un appel du pied que d'idées de concept réelles, mais une silhouette se dessine. Les frères Russo se disent en tout cas très à l’écoute concernant le jeux vidéo et toute son industrie. Jeux service AAA, jeux mobile, expérience unique… on ne sait pas, mais la franchise Avengers pourrait bien revenir prochainement sur nos consoles et PC, ou peut-être nos mobiles. Alors, chaud ?

Source : Variety