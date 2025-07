Le MCU s’apprête à franchir un nouveau cap. Alors que Les 4 Fantastiques Premiers Pas marque le début de la fin pour la saga du Multivers, Kevin Feige commence à parler de ce qui vient après. Et visiblement, Marvel Studios ne compte pas ralentir. Une nouvelle saga est déjà en préparation. Et selon Feige, Avengers: Secret Wars ne sera pas une conclusion… mais un nouveau départ.

Une nouvelle saga déjà dans les tuyaux après Avengers ?

Lors d’une table ronde avec plusieurs journalistes, Kevin Feige a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Marvel travaille déjà sur les trois prochaines phases de son univers cinématographique. Pour rappel, une saga chez Marvel, c’est trois phases. Après l’Infinity Saga (Phases 1 à 3) et la Multiverse Saga (Phases 4 à 6), une troisième saga va bientôt démarrer.

Et ce n’est pas un hasard si Feige parle de ça maintenant. Car tout ce qui se passe actuellement dans les films, et surtout dans Avengers Secret Wars, aura un impact direct sur cette nouvelle ère. Marvel plante déjà les graines de ce qui vient ensuite.

Secret Wars : un vrai tournant pour le MCU

Si Endgame marquait la fin d’un cycle, Avengers Secret Wars vise autre chose. Feige le dit clairement : cette fois, il ne s’agit pas de conclure, mais de tout relancer. L’idée ? Revenir à une ligne temporelle unique, plus simple et plus lisible. Après plusieurs années à jongler avec le multivers, cette nouvelle direction devrait clarifier les choses. Et non, ce n’est pas un reboot. Feige évite même le mot. Il préfère parler de transition. Un passage vers une nouvelle génération de héros, avec des histoires plus connectées… et peut-être plus accessibles.

Ce "reset en douceur" avec Avengers pourrait aussi permettre d’introduire les X-Men dans le MCU, mais aussi de recast certains personnages cultes. Tony Stark, Steve Rogers… Feige ne ferme aucune porte. Le studio envisage clairement un univers où de nouveaux visages peuvent incarner d’anciens héros. Ce serait un moyen de faire évoluer le MCU sans tout recommencer. On ne sait pas encore quand cette nouvelle saga commencera officiellement. Ni quels seront les premiers films qui la composeront. Mais les grandes lignes sont là. Et Marvel veut visiblement prendre son temps pour bien faire les choses.

