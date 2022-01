En plus du jeu Avatar : Frontiers of Pandora, un deuxième jeu directement adapté de la licence Avatar vient d'être annoncé pour une sortie programmée en 2022. Il s'agit d'un MMORPG sur mobiles baptisé Avatar : Reckoning. C'est via le compte Twitter officiel de la licence que nous avons pu apprendre la nouvelle comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Voici AVATAR : Reckoning. Voici un premier aperçu de notre nouveau MMO mobile de tir du développeur Archosaur Games, publié par @LevelInfinite. Sortie en 2022 !

Le titre est donc développé par le studio Archosaur Games et édité par Level Infinite. Il devrait nous permettre d'en savoir plus sur l'univers du film avec notamment la découverte de lieux jamais vu auparavant de la planète Pandora. Le titre devrait être un shooter et tourner sous Unreal Engine 4.

Avatar pour bientôt ?

Avatar : Reckoning proposera dans un premier temps une bêta fermée qui sera accessible uniquement au Canada. Si vous résidez outre-Atlantique, vous pouvez donc vous inscrire sur le site officiel du jeu. Si vous êtes un peu filou(te), il existe évidemment d'autres solutions dont on ne parlera pas ici...

Le jeu est prévu sur iOS et Android pour 2022 sans plus de précision. Le film Avatar 2 est toujours prévu lui pour le 22 décembre 2022. Pour rappel, rien n'est dû au hasard dans le jeu vidéo en terme de marketing : l'autre jeu Avatar (de chez Ubisoft) est quant à lui prévu pour l'année 2022. C'est ce que l'on appelle, l'alignement des planètes.