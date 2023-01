Avatar The Last Airbender a été un véritable phénomène aux États-Unis. Si le dessin-animé n’a pas connu le même succès chez nous, le vent risque de tourner lors de la diffusion de la série live-action de Netflix prévue pour cette année. Paramount et Avatar Studios comptent bien surfer sur ce futur regain de popularité Outre-Atlantique avec plusieurs adaptations en jeux vidéo. La première est signée Square Enix et justement elle se montre à nouveau avec un trailer officiel et une fenêtre de sortie.

Avatar Generations, un RPG sur mobile

Déjà disponible dans une poignée de pays privilégiés, Avatar Generations s’annonce officiellement pour tout le monde. Les fans de la première heure pourront revivre les aventures d’Aang et sa clique à travers un tout nouveau RPG couplé à une sous-couche tactique. Au travers de plusieurs chapitres ponctués de combats en tour par tour, les joueurs redécouvriront les moments forts de la première série animée, ainsi que des histoires originales au travers des Quatre Nations. L’Avatar pourra être épaulé par de nombreux personnages iconiques, dont Katara, Sokka, Toph, Zuko et bien plus encore.

Free-to-play mobile oblige, tous ne seront pas débloqués d’emblée et il sera nécessaire de les recruter, chacun disposant de différents modèles et variations. Square Enix promet du nouveau contenu régulier pour Avatar Generations, y compris des chapitres dédiés à l’histoire de The Legend of Korra. Ce prochain jeu gratuit sera disponible sur iOS et Android au début 2023 dans le monde entier. Celles et ceux intéressés peuvent d’ores et déjà se pré-inscrire pour être notifié lorsqu’il sera lancé. Des récompenses sont d’ailleurs prévues en fonction du nombre de personnes s’étant intéressées au free-to-play.

Quant aux fans qui espéraient un jeu Avatar sur PC et consoles, il y en a bien un de prévu. Révélé à l’avance en 2022, le titre se nommerait Avatar Quest For Balance. Ce serait lui aussi un RPG qui ressemblerait visuellement comme deux gouttes d’eau à Zelda Breath of the Wilds. Prévu sur toutes les plateformes, jeu se déroulerait après les événements de la série et prendrait la forme d’un « What If d’Avatar ».