En développement depuis cinq ans, Avatar Frontiers of Pandora veut impressionner les joueurs et repousser les limites de la technologie comme le font les films.

Avatar Frontiers of Pandora ne fait pas partie de la vague de jeux Ubisoft annulés, mais il a été repoussé comme Skull and Bones. Mauvais signe ?

Avatar Frontiers of Pandora veut concurrencer les films

Comme bon nombre de titres Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora tournera sous le moteur Snowdrop Engine mais avec une version de nouvelle génération qui devrait marquer une rupture graphique. Shaders plus complexes, système volumétrique pour les nuages ou ray-tracing, les équipes ont visiblement perfectionné leur outil pour répondre aux critères du jeu.

Magnus Jansén, directeur créatif, révèle que la partie technique a été l'une des préoccupations majeures durant ces longues années de production - plus de 5 ans -, et qu'ils ont même rencontré la société Lightstorm de James Cameron. L'objectif derrière tout cela est très ambitieux puisque les développeurs de Massive Entertainment (The Division 2) veulent marcher sur les plates-bandes d'Avatar 2 et l'ensemble de la saga en « repoussant les limites technologiques » avec Avatar Frontiers of Pandora.

Nous avons consacré du temps à la construction d'une toute nouvelle partie de Pandora, et à développer les outils dont nous avions besoin pour lui donner vie sur la nouvelle génération de consoles et PC. Au cœur de cette initiative, il y a notre moteur graphique, le Snowdrop Engine. Quand nous avons rencontré la société Lightstorm pour la première fois, c'est le Snowdrop qui a montré à nos partenaires que nous étions prêts à repousser les limites de la technologie, comme ils le font dans les films. C'était, et c'est toujours, le ciment de notre collaboration. Via Gamesradar+.

Pas un mot sur le gameplay, mais un très court extrait a confirmé qu'on devrait pouvoir chasser à l'arc. De même, on devrait être capable d'apprivoiser des créatures terrestres, et il faut l'espérer, volantes pour voyager et passer entre les montagnes Hallelujah.