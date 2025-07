Sorti en fin d’année 2023, Avatar Frontiers of Pandora était supposé être l’un des titres phares d’Ubisoft ces dernières années. Malheureusement, à l’instar d’un certain Star Wars Outlaws plus récemment, le jeu développé par Ubisoft Massive s’est révélé être la preuve qu’il ne suffit pas de porter le nom d’une franchise réputée pour rencontrer un certain succès à l'arrivée. Loin de se débiner pour autant, cela n’a toutefois pas empêché le studio d’offrir un long suivi au titre, qui accueillera d’ailleurs très bientôt une nouvelle mise à jour inattendue.

Une grosse mise à jour gratuite arrive pour Avatar Frontiers of Pandora

En effet, plus d’un an après la sortie des « Secrets des Montagnes », son deuxième DLC narratif paru en novembre 2024, Avatar Frontiers of Pandora accueillera une nouvelle mise à jour gratuite, incluant notamment un élément très réclamé par les joueurs depuis longtemps : un mode Nouvelle Partie +. Comme le veut la coutume, celui-ci permettra alors de se relancer dans l’aventure en conservant son inventaire et ses améliorations, tout en débloquant des compétences et équipements encore plus puissants pour affronter des ennemis plus coriaces.

Ce n’est cependant pas la seule surprise que nous réserve cette mise à jour, puisque celle-ci sera également l’occasion pour Ubisoft Massive d’introduire un mode à la troisième personne dans Avatar Frontiers of Pandora. « Pour explorer, combattre ou juste profiter de la vue, ce mode donne une sensation d’ampleur, de liberté et d’immersion inégalée » explique alors Omar Bouali, directeur créatif du jeu. Et pour en profiter, rien de plus simple : il suffira d’appuyer sur une simple touche afin de basculer à tout moment d’un point de vue à l’autre.

« Nous retravaillons les systèmes d’animation, de commandes et de caméra pour que tout marche parfaitement » précise par ailleurs Bouali, comme pour rassurer les joueurs qui pourraient craindre que ce nouveau mode ne soit inséré au chausse-pied. Sachez en revanche qu'il faudra alors patienter encore un peu avant de pouvoir en profiter, puisque cette nouvelle mise à jour d'Avatar Frontiers of Pandora n'arrivera pas avant le 5 décembre 2025. Mais nul doute que cela fera tout de même bien des heureux.

Source : Ubisoft