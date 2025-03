Ubisofr prépare durement la sortie d'Assassin's Creed Shadows en ce moment. On en oublierait presque ses dernières productions. Heureusement, certains joueurs n'ont pas encore tourné la page et en profitent comme il se doit. Ainsi, on peut se replonger au cœur des environnements verdoyants d'Avatar Frontiers of Pandora. Plus encore, ils nous donnent l'opportunité de les redécouvrir sous un nouveau jour, plus beaux que jamais.

Une balade dépaysante dans l'univers d'Avatar

En 2023, Ubisoft nous proposait une aventure inespérée à Pandora dans un jeu Avatar original. Cette transposition dans l'univers imaginé par James Cameron nous donnait l'occasion de nous mettre dans la peau d'un na'vi. Qui n'avait pas rêvé de cela en découvrant les films à leur sortie ? C'était désormais possible grâce au jeu.

Cela dit, l'accueil n'a pas été aussi chaleureux que l'éditeur l'espérait. Avec un 7/10 consensuel entre la presse et le public, Avatar Frontiers of Pandora n'est pas le chef-d'œuvre que certains voulaient. C'est donc une petite déception pour beaucoup. Néanmoins, on peut lui reconnaître une chose : la beauté de ses environnements. Ubisoft est parvenu à transposer de façon convaincante la flore de Pandora, pour le plus grand plaisir des fans.

Certains joueurs passionnés aiment à prendre le temps d'explorer ces environnements. C'est le cas de Digital Dreams, qui nous propose une balade reposante dans la forêt de Pandora. Ce créateur de contenu s'est fait une spécialité des démonstrations graphiques impressionnantes sur tout un tas de jeu. Cette fois, c'est à Avatar Frontiers of Pandora qu'il s'attaque.

Avec à sa nouvelle carte graphique RTX 5090, Digital Dreams repousse les limites de la production d'Ubisoft. On découvre alors des paysages encore plus impressionnants. Les détails sont affinés et les effets de lumière sont parfaitement gérés. Cette balade en 8K orientée “ASMR” est aussi reposante qu'impressionnante. Finalement, c'est un peu comme si nous étions véritablement sur Pandora grâce au jeu Avatar.