Pour accompagner la récente sortie de De Feu et de Cendres au cinéma, le jeu Avatar Frontiers of Pandora d'Ubisoft offre actuellement plusieurs contenus gratuits.

Alors que De Feu et de Cendres, le troisième film de la grande saga science-fiction de James Cameron, sortait ce 17 décembre 2025 chez nous au cinéma, Ubisoft en a profité pour faire coïncider cela avec une célébration directement dans son adaptation vidéoludique, Avatar Frontiers of Pandora. Cela prend notamment la forme de contenus gratuits à récupérer, sans même avoir à y jouer. On vous détaille tout cela depuis notre Ikran.

Une nouvelle chasse enflammée aux contenus gratuits ouverte sur Avatar Frontiers of Pandora

Presque deux ans jour pour jour après sa sortie, Avatar Frontiers of Pandora ravive quelque peu sa flamme tandis que le troisième film de la dernière franchise de James Cameron souffle visiblement le chaud et le froid en ce moment au cinéma. Pour marquer tout de même le coup, le titre d'Ubisoft profite de l'occasion pour refaire parler de lui notamment via plusieurs contenus gratuits à récupérer via une campagne Twitch Drops.

Comme d'habitude s'agissant d'une campagne Twitch Drops, la marche à suivre pour récupérer lesdits contenus gratuits est très simple : il faut en effet simplement regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée (reconnaissable à la mention DROPS dans le titre de son stream), en pensant avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à Avatar Frontiers of Pandora et votre compte Twitch.

En l'occurrence, les Twitch Drops relatifs à Avatar Frontiers of Pandora sont des éléments cosmétiques. La campagne pour les récupérer, comme toujours, dispose d'une date limite : le 3 janvier 2026 à 08h59 chez nous. Vous avez ainsi amplement le temps pour récupérer ces contenus gratuits. Voici quoi qu'il en soit les modalités pour récupérer les divers contenus gratuits proposés en lien avec Avatar Frontiers of Pandora :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live ;

Camouflage AMP Takedown Assault Weap : regardez le stream pendant 30 minutes et récupérez la récompense ;

Camouflage AMP Takedown Weapon Patte : regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense ;

Tag AMP Takedown Commando Tri regardez le stream pendant 1 heure 30 minutes et récupérez la récompense ;

Apparence d'Ikran Misty Sky : regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense.

Les contenus gratuits offerts pour Avatar Frontiers of Pandora

Source : Twitch