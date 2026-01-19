Avatar 3 arrive lentement, mais sûrement, en bout de course et les prédictions visaient vraiment juste. Si c'est forcément un succès lorsqu'on le compare à la plupart des autres films, au vu de l'aura et du gabarit de la franchise, Avatar 3 de Feu et de Cendres peut être vu comme un échec.

Avatar 3 ne fera jamais mieux que les précédents, il ne sera même pas sur le podium

Diffusé dans les salles obscures depuis le 17 décembre 2025, Avatar 3 de Feu et de Cendres n'a pas conquis le public comme attendu. Il est évidemment la plus grosse sortie de la fin de l'année, bien devant la concurrence et tout le monde ne peut pas se targuer de rafler plus d'un milliard de dollars de bénéfices. Le film est actuellement à 1,322 milliard de dollars de recettes cumulées : 367 millions sur le territoire américain et plus de 955 millions dans le reste du monde. Le film devrait donc finir sa course aux alentours de 1,5 milliard, comme le suggéraient les prédictions. C'est une somme, mais c'est insuffisant pour grimper sur le podium des plus gros succès de toute l'histoire du cinéma.

Même si l'on veut essayer de contextualiser, Avatar 3 a raté le coche. Les critiques sont assez divisées le concernant, certains le trouvent notamment trop similaire au précédent film qui était lui-même très similaire au premier. Une redite qui se confirme aussi dans l'écriture et la mise en scène. Heureusement, le visuel arrive nettement à relever le niveau sans pour autant crever le plafond. L'effet de surprise n'y est plus, mais le plaisir de la découverte et le lâcher-prise dans ce monde imaginaire coloré et absolument superbe fonctionne toujours aussi bien.

C'est toujours incertain pour les prochains films

Ce monde est vaste, il lui reste encore beaucoup à nous faire découvrir. Au moins deux autres films étaient prévus, et ce depuis très longtemps. Si l'on remonte à quelques années, James Cameron ne manquait pas d'envie et nous vendait déjà du rêve. Un discours qui a peu à peu changé, au point de devenir un énorme point d'interrogation désormais. Actuellement, on ne sait pas si Avatar 4 et 5 verront le jour. D'après le réalisateur, l'histoire débutée avec le premier film est désormais conclue. Si suite il y a, ce serait pour raconter autre chose, un nouvel arc narratif. Il affirme en tout cas pour le moment que les films ne sont pas encore validés. Lui-même ne sait pas encore où il va aller, d'autant plus qu'il devrait se mettre au travail sur le prochain Terminator et que les fans attendent également un potentiel Alita 2.

source : imdb