James Cameron ne sait décidément pas faire dans la simplicité. Le réalisateur continue dans la démesure la plus totale avec son Avatar 3 De feu et de cendres, qui en met toujours plein les mirettes mais s'avère moins marquant que les deux précédents épisodes. Après un premier week-end d'exploitation dans les salles obscures du monde entier, le film événement semble clairement à la peine, quand bien même les chiffres sont une fois de plus vertigineux.

Avatar 3 est un carton, mais il déçoit

En 2009, Avatar a non seulement su créer l'événement, mais il a aussi et surtout marqué l'histoire. Seize ans après sa sortie en salle, il trône fièrement au sommet du podium des plus gros succès du box-office de tous les temps avec plus de 2,9 milliards de dollars de recettes. Non loin, en troisième position, on retrouve Avatar 2 La Voie de l'eau avec plus de 2,3 milliards de dollars. Reste désormais à voir si Avatar 3 De feu et de cendres arrivera à se hisser lui aussi en haut du classement, et là-dessus tout le monde est encore perplexe. À l'heure de ce premier bilan après un premier week-end d'exploitation, Avatar 3 peine à convaincre autant qu'attendu. Le film enregistre un total de 345 millions de dollars de recettes, ce qui est bien moins qu'Avatar 2 sur la même période (441 millions). C'est une déception même si les résultats sont très bons.

Des recettes en dessous des attentes

Le film enregistre 88 millions de dollars de recettes sur le territoire américain, là où Avatar 2 en avait récolté plus de 130 millions sur la même période alors que, pour rappel, le démarrage a été perçu comme une petite déception à l'époque puisqu'il était en dessous des attentes quelque peu surréalistes, au vu des coûts de production. À noter tout de même que malgré sa dégringolade, Avatar 3 fait mieux que le premier film et ses 77 millions de dollars.

Dans le reste du monde, Avatar 3 enregistre près de 257 millions, dont plus de 21 millions en France. D'ailleurs, pour l'Hexagone, le film est devenu le meilleur lancement de l'année avec plus de 273 000 tickets vendus pour son premier jour au cinéma. C'est mieux qu'Avatar 2, qui avait fait environ 230 000 (mais était sorti en pleine période de Coupe du monde). C'est en revanche beaucoup moins bien que le premier Avatar, qui avait conquis plus de 300 000 Français.

La suite de la licence en danger ?

Pour ses premiers jours d'exploitation, Avatar 3 déçoit si on le compare directement aux précédents films de la franchise, mais reste tout de même un énorme carton. Si rien n'est encore joué, il se pourrait que le film ne franchisse jamais la barre symbolique des 2 milliards de dollars, largement atteinte par ses grands frères. Les retours ne sont pas aussi excellents qu'attendus, ce qui devrait impacter le bouche-à-oreille, et l'effervescence globale est également moins importante qu'avec Avatar 2, qui avait créé l'événement en arrivant treize ans après le premier film. Si l'on attendra encore avant de vendre la peau de l'ours, l'attitude de James Cameron, dernièrement très timide concernant la suite de sa saga, commence à faire écho. Et si tout s'arrêtait avec Avatar 3, finalement ?

source : Boxoffice mojo, x.com, Exhibitor Relations, Rotten Tomatoes