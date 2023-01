Qui a dit que le cinéma était en perdition ? Alors que depuis la Covid 19 les cinémas du monde entier se plaignent d’avoir du mal à remplir leurs salles, Avatar 2 : La voie de l’eau vient de remettre les pendules à l’heure, tel un bulldozer tout bleu.

Avatar 2 entre dans l'histoire

Presque 2 milliards de dollars au box-office, plus de 1,928 milliard de dollars à l’heure où ses lignes sont écrites, une somme astronomique atteinte à une vitesse hallucinante qui surpasse le premier film de 2009. Le film double ainsi Spider-Man No Way Home et ses 1,919 milliards pour collé les basques d’Avengers Infinity War (2,05 milliards), Star Wars 7 (2,07 milliards) et Titanic (2,19 milliards). Loin devant, mais pas si inatteignable que ça vu la vitesse à laquelle le film empile les millions de dollars, se trouve encore du Disney avec Avengers Endgame et ses 2,80 milliards et le premier Avatar, le record absolu avec plus de 2,92 milliards de dollars. Mickey n’aura jamais eu les oreilles aussi rondes.

James Cameron peut d’ailleurs être fier puisqu’à lui seul il inscrit pas moins de 3 films dans l’histoire, ce n’est pas rien. Le célèbre réalisateur a explosé tous les compteurs et peut enfin souffler, lui qui commençait à avoir des sueurs froides lors du démarrage de son film qui a bien eu du mal à décoller sur le territoire américain et s’est même avéré être un échec lors de son premier week-end. La déception est désormais bien loin.

C’est plus sûr que jamais maintenant, Avatar 3 sortira dans nos salles obscures dès le 18 décembre 2024, Avatar 4 emboîtera le pas le 16 décembre 2026 tandis qu’Avatar 5 arrivera le 20 décembre 2025. Des dates à graver dans le calendrier puisqu’il est fort probable que d’autres records pleuvent dans la foulée.

Les prochains films devraient d’ailleurs nous surprendre encore plus d’après les dernières déclarations du réalisateur et nous enverront voir du pays.

En attendant les prochains films, Ubisoft nous sortira sa version de la franchise avec Avatar Frontiers of Pandora. L’éditeur français est peut-être dans le mal absolu en ce moment, cela ne l’empêche pas d’avoir mis le paquet pour son jeu, notamment en misant très très gros sur les graphismes qui pourraient être du même niveau que les films. La aussi ça promet.