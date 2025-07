Après avoir été très longtemps absent de l’actualité, Rockstar ne manque pas de faire parler de lui depuis quelques semaines. En effet, après avoir annoncé le report de GTA 6 à l’année prochaine, le studio a fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant le retour potentiel de titres comme Red Dead Redemption 2 et GTA 4 pour compenser. Des rumeurs qui, depuis quelques jours, sont notamment alimentées par des mouvements repérés sur le site officiel de la firme étoilée. Car oui, il y a visiblement du changement sur ce dernier, et cela va faire des déçus.

Rockstar Games ferme son Social Club

Et pour cause, outre l’apparition – depuis supprimée – de nouveaux indices concernant l’arrivée de Red Dead Redemption 2 et GTA 4 sur de nouvelles plateformes, il apparaît que Rockstar a finalement décidé de mettre un terme au Rockstar Games Social Club après treize ans de bons et loyaux services. C’est alors à l’insider Videotechuk, spécialisé dans tout ce qui concerne les activités des créateurs de GTA 6, que l’on doit cette découverte. « L’URL principale socialclub.rockstargames.com redirige maintenant sur la home page » révèle-t-il.

Lancé en mars 2008, le Social Club faisait office de hub où les joueurs pouvaient notamment accéder à tous leurs jeux en un clin d’œil, mais aussi se créer un profil, suivre leur progression et obtenir différents contenus exclusifs. Cependant, il était surtout prisé par les joueurs de GTA 5, et plus particulièrement de GTA Online, dans le sens où il permettait de créer des crews et de partager en ligne des contenus personnalisés tels que des courses ou des missions. Autant dire, donc, que cette disparition a de quoi décevoir à l’approche de GTA 6.

Cependant, que les fans se rassurent : tout cela, ou tout du moins une partie, reste visiblement accessible via le site officiel de Rockstar. Mais dans ce cas, pourquoi avoir fermé le Social Club, vous demanderez-vous peut-être ? « [Il] était incroyablement obsolète, avec plus de cas de crews étant détournés et de comptes étant facilement ciblés » explique Videotechuk à ce sujet sur X. Le studio, de son côté, n’a pas encore pris la parole à ce sujet, ce qui nous laisse pour l’instant dans le flou le plus complet concernant cette décision radicale.

Un nouveau hub en préparation pour GTA 6 ?

La bonne nouvelle, en revanche, c’est que le Social Club pourrait être amené à revenir d’une manière ou d’une autre pour la sortie de GTA 6. C’est en tout cas ce que suppose l’insider, en théorisant l’idée que « cela pourrait faire partie de nouveaux plans pour introduire une nouvelle plateforme ». Et même si, bien sûr, cela ne reste en l’état que de la pure spéculation, il est vrai qu’on imagine bien mal Rockstar se priver de toute plateforme sociale pour le lancement de GTA Online sur GTA 6. Reste maintenant à savoir comment tout cela va prendre forme.