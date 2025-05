Dans un monde idéal, 2025 aurait normalement dû signer le grand retour de la licence avec GTA 6. Malheureusement, comme nous avons pu l’apprendre il y a de cela quelques jours, le titre de Rockstar Games n’arrivera finalement pas avant le 26 mai 2026. En guise de compensation, le studio nous a alors non seulement offert un incroyable trailer 2 pour l’occasion, mais également une flopée d’images et d’informations sur l’univers du jeu. Et contre toute attente, il se pourrait qu’une autre grosse surprise soit en approche d’ici la fin de l’année.

Avant GTA 6, un retour en force pour GTA 4 ?

En effet, si l’on en croit de récentes déclarations de l’insider Tez2, bien connu pour ses informations et découvertes sur le studio, un portage de GTA 4 serait actuellement en préparation. « Quelqu’un chez Rockstar a teasé un portage de [GTA] 4, et il serait en développement depuis un an. Il se peut qu’il sorte plus tard cette année » a-t-il notamment indiqué. Selon lui, cela expliquerait d’ailleurs pourquoi le studio aurait récemment demandé la suppression du mod LLCP de GTA 5, grâce auquel des fans tentaient de recréer la ville de Liberty City dans le dernier opus.

Bien sûr, tout cela reste pour l’heure à prendre avec de grosses pincettes, même si la réputation de cet insider n’est plus à faire. Dans l’éventualité où l’information serait avérée, nous aurions alors probablement affaire à un portage similaire à celui de Red Dead Redemption, qui est arrivé sur PS4 et Nintendo Switch en août 2023, puis sur PC en octobre 2024. Autrement dit, il n'y aurait pas de révolution à l'horizon, juste un petit lifting graphique et technique et l'ensemble des DLC sortis. Et quand on sait à quel point GTA 4 est un épisode apprécié par les fans, nul doute qu’une telle nouvelle ferait des heureux. D’autant plus qu’en l’absence de GTA 6, cela nous donnerait assurément de quoi patienter comme il se doit avant d'aller rejoindre le soleil farniente de Vice City.

Source : Tez2