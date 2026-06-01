Après avoir créé l’événement entre les mains de Larian Studios en 2023, c’est sans aucune surprise que l’avenir de Baldur’s Gate est surveillé de près par des millions de joueurs. Et cela tombe bien, puisque comme confirmé par Wizards of the Coast l’an dernier : Baldur’s Gate 4 est bel et bien voué à voir le jour. Même si le studio belge ne sera plus à la barre pour ce nouvel opus. Avant cela, il semblerait toutefois qu’une autre surprise d’envergure attende les fans, puisqu’un remake de Baldur’s Gate 2 serait actuellement dans les tuyaux de l’éditeur.

Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement

C’est en tout cas ce que révèle le média PC Gamer dans un nouveau rapport, qui nous apprend que « nous allons assister à la résurrection des jeux originaux de BioWare, et notamment de Baldur’s Gate 2, même s’il semblerait que les deux jeux fassent l’objet d’un remake ». Kevin Martens, co-réalisateur de ce deuxième volet, aurait d’ailleurs accepté de rempiler pour l’occasion, après avoir contribué au développement d’Exodus chez Archetype Entertainment. Ce dernier étant justement une filiale de Wizards of the Coast.

À en croire la source de nos confrères, qui serait « proche du projet », Martens aurait déjà commencé à plancher sur le remake de Baldur’s Gate 2, même si l’on ignore encore tout de ce futur projet. Sachant qu’il serait d’ores et déjà question d’un remake du premier opus, il n’est d’ailleurs pas impossible que les deux jeux soient développés en parallèle, ce qui permettrait non seulement aux équipes de partager des assets et de gagner du temps sur le développement, mais aussi d’assurer une certaine continuité entre les deux titres.

Bien sûr, inutile de préciser que tout ceci reste toutefois à prendre avec de grosses pincettes, rien de tout cela n’ayant été officialisé par l’éditeur pour le moment. D’ailleurs, PC Gamer ne précise même pas quel studio serait à l’œuvre sur le retour de Baldur’s Gate 2, ni même quelle approche celui-ci pourrait privilégier. « Si vous espérez que les Baldur’s Gate originaux se joueront soudainement comme Baldur’s Gate 3, je ne parierais pas du tout là-dessus », se contente simplement d’écrire le journaliste à l’origine de l’information.

Il va sans doute falloir se montrer extrêmement patient

De la pure spéculation, donc, qui témoigne pour l’heure de toute l’incertitude qui entoure le sujet. Cela étant, PC Gamer souligne un détail avec justesse : si l’existence future de Baldur’s Gate 4 n’est à ce stade pas à mettre en doute, cela devrait prendre énormément de temps à Wizards of the Coast pour le mettre sur les rails. D’abord parce qu’il va falloir lui trouver une nouvelle équipe pour assurer son développement. Mais aussi parce que celle-ci va devoir repartir de zéro, Baldur’s Gate 3 ayant été conçu à partir du moteur propriétaire de Larian.

Ceci pourrait ainsi expliquer pourquoi l’idée d’un remake de Baldur’s Gate 2, et à terme du premier opus, a fini par émerger chez l’éditeur. Après tout, l’état actuel de l’industrie le prouve : au-delà de permettre à des millions de joueurs de raccrocher les wagons après le succès retentissant d’un titre, en l’occurrence ici Baldur’s Gate 3, cela représente aussi un excellent moyen d’aider les fans à patienter entre deux nouvelles sorties. Même si, comme le précise le média : la sortie du remake de Baldur’s Gate 2 pourrait elle aussi « prendre des années ».

Source : PC Gamer