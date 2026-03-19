Si Build a Rocket Boy est bien décidé à ne rien lâcher avec MindsEye, IO Interactive, de son côté, a préféré lâcher l’affaire en se désolidarisant pour de bon de ce funeste projet.

Tandis que Hitman continue tranquillement de tracer sa route avec de nouvelles mises à jour, qui permettent à la trilogie World of Assassination d'accueillir toujours plus de contenus avec les années, IO Interactive n’en perd pas pour autant son prochain objectif majeur : la sortie de 007 First Light. Avant cela, le studio danois a néanmoins décidé de faire le ménage dans ses activités, ce qui a alors entraîné la prise d’une décision pour le moins radicale : l’abandon définitif de MindsEye, dont les droits reviennent désormais pleinement à Build a Rocket Boy.

Les créateurs de 007 First Light abandonnent officiellement MindsEye

En effet, certains l’auront peut-être oublié, mais au-delà d’être signé par l’un des anciens producteurs de GTA, le plus gros désastre de 2025 avait été édité par IOI Partners, label d’édition appartenant à IO Interactive. Un choix que regrette sans doute amèrement l’entreprise qui, à la surprise de personne, a donc décidé d’acter la rupture avec Build a Rocket Boy dans ce projet. « IOI Partners et Build a Rocket Boy annoncent la fin de leur collaboration d’édition pour MindsEye à compter du 16 mars », a-t-on notamment appris via un communiqué de presse.

De fait, l’avenir de MindsEye reposera désormais exclusivement entre les mains de ses créateurs, qui « assumeront désormais l’entière responsabilité de l’édition, garantissant ainsi la continuité pour la communauté MindsEye et tous les partenaires ». Bien sûr, le studio de 007 First Light s’engage néanmoins à continuer à travailler « en étroite collaboration » avec Build a Rocket Boy le temps que la transition se fasse, ce qui devrait être l’histoire de quelques semaines encore. Car oui, le studio de Leslie Benzies persiste et n’entend pas lâcher MindsEye pour autant.

© Build a Rocket Boy / IO Interactive.

« Build a Rocket Boy prévoit de collaborer avec ses partenaires sur d’autres projets à l’avenir » annonce en effet le communiqué de presse, sans préciser de quoi il est question exactement. Ce que l’on sait de source sûre, en revanche, c’est que le crossover entre MindsEye et Hitman, annoncé en juin 2025 lors de la sortie du jeu, ne verra quant à lui jamais le jour. Voilà qui permet donc à IO Interactive de tourner définitivement la page avec cette histoire, pour mieux se concentrer sur le suivi d’Hitman et l’arrivée de 007 First Light, prévue pour le 27 mai 2026.

Source : IO Interactive