À une époque où la part du marché des jeux en physique baisse dans certaines parties du globe, et que les plateformes de streaming vidéo explosent, le débat sur la préservation d'œuvres vidéoludiques ou cinématographiques fait rage. En 2024, une initiative a même été lancée pour lutter contre la destruction du jeu vidéo. Mais pour que tout cela soit pris au sérieux, il faut d'abord que les auteurs récoltent 1 million de signatures. Et pour le moment, on est encore très loin du compte. Si le dématérialisé est un danger, les amateurs de boites pourraient être confrontés à un problème bien plus incontrôlable. Attention à vos jeux physiques, vous pourriez les perdre à jamais !

Vers une mort inéluctable des jeux physiques ?

Le numérique présente des inconvénients indéniables autant pour les jeux que pour les films ou même la musique. Vous ne possédez pas réellement les œuvres pourtant acquises. La plateforme sur laquelle vous les avez acheté a donc le droit de vie ou de mort dessus. Si pour une raison X ou Y une société décide de supprimer un titre de ses serveurs, vous pourrez lui dire adieu. Et c'est notamment pour cela que des millions de joueuses et joueurs s'opposent au tout dématérialisé, préférant prioriser le « vieux » modèle de distribution pour le faire perdurer le plus longtemps possible. Mais voilà, acheter des jeux physiques ou des films ne garantit peut-être pas que vous pourrez les relancer dans 30 ans, 50 ans ou plus.

La raison à l'éventuelle mort prématurée des jeux en boîte, c'est tout simplement la durabilité du support sur lequel les données sont inscrites. Autrement dit le DVD ou le Blu-ray de titres PS5 / PS4 ou Xbox Series / Xbox One par exemple. Vous avez peut-être déjà entendu parler du « Laser Rot » qui caractérise la détérioration de la couche réfléchissante d'un disque DVD. Quand cela se produit, les données ne peuvent plus être lues et la galette est bonne pour la poubelle. Depuis plusieurs années, des DVD ou des Blu-ray sont ainsi devenus inutilisables à cause d'un tel phénomène de dégradation. Un énorme problème qui a particulièrement touché l'éditeur Warner Bros ces derniers jours. La firme a dû mettre en place une opération de remplacement pour des longs-métrages édités entre 2006 et 2008.

Quel rapport avec les jeux physiques nous direz-vous ? Eh bien le support. Si cela arrive pour des films en DVD ou Blu-ray, il n'est pas exclu que certains de vos jeux se mettent à pourrir en raison d'une détérioration chimique à laquelle vous ne pouvez rien ou presque. Pour conserver du mieux possible votre collection de jeux en boite, il y a une astuce. Vous pouvez en effet les garder dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des UV. Bien que ce soit une solution, ce n'est pas une science exacte. Dès lors, même en étant très précautionneux, il est impossible de préserver à coup sûr ses jeux ou films. Un argument qui sera certainement utilisé par les défenseurs du dématérialisé pour vanter les mérites de ce modèle...

Source : TheGamer.