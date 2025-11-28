Si de nombreux fans ont toujours bien du mal à se remettre de la fin de L’Attaque des Titans, survenue il y a maintenant plus de quatre ans, ils peuvent heureusement toujours compter sur d’éventuelles collaborations pour faire perdurer l’œuvre d’Hajima Isayama dans la pop-culture. Pour preuve, avec sa dernière mise à jour, Ubisoft a permis aux joueurs d’Assassin’s Creed Shadows de se plonger dans une quête gratuite inédite faisant l’objet d’un crossover avec le manga. Mais ce qui devait alors être une belle surprise a finalement viré au cauchemar.

Le crossover Assassin’s Creed Shadows x L’Attaque des Titans choque les joueurs

Et pour cause, le crossover avec L’Attaque des Titans est aujourd’hui totalement fustigé par les joueurs, qui dénoncent sans concession la qualité déplorable de la nouvelle quête ajoutée par Ubisoft. « Nous ne pouvons plus tolérer de telles inconsistances » a par exemple assuré le compte AC: Landmarks sur X. « Avoir Valley of Memory la semaine dernière, un jeu avec de superbes motion capture et narration, comparé à cette abomination qu’est Assassin’s Creed Shadows, c’est TELLEMENT INCOHÉRENT ! » déplore-t-il.

Car outre la faible qualité de son écriture, qui insère visiblement le crossover avec L’Attaque des Titans au chausse-pied dans l’aventure, ce qui choque surtout les joueurs, c’est la technique complètement à la ramasse dont fait preuve cette nouvelle quête. Animations, expressions faciales, effets visuels, on semble alors à des années lumières de ce que proposait la campagne d’Assassin’s Creed Shadows, qui ne faisait pourtant déjà pas partie du haut du panier en la matière. Et cela a beau être gratuit, pour les fans, ça ne passe pas.

Sur les réseaux sociaux, les réactions abasourdies des joueurs à la vue de certains extraits ne manquent d’ailleurs pas de pulluler. « C’est officiel ?? Je pensais que c’était un mod pour Monster Hunter Wilds utilisé comme une blague » s’étonne un joueur d'Assassin's Creed Shadows. « Ce Titan est horrible, je suis choqué et déçu qu’Ubisoft estime que c’est à la hauteur des standards des jeux vidéo modernes. Même pour un DLC gratuit » déclare un autre. « Combien d’argent et de temps ont-ils dépensé pour ça ? 5$ et 10 minutes de la part d’un stagiaire ? » s’insurge enfin un dernier.

Les microtransactions n’aident pas

Bref, autant dire que le crossover Assassin’s Creed Shadows x L’Attaque des Titans est donc loin d’être un succès pour Ubisoft, qui est également largement critiqué pour avoir verrouillé certains contenus de la collaboration derrière de nouvelles microtransactions. Et l’explication donnée par Simon Lemay-Comtois, directeur associé sur le projet, pour justifier cela a beau tenir sur le papier, ce n’est pas de tels extraits qui vont rendre service au studio. Au contraire. Espérons qu’Assassin’s Creed Shadows saura faire mieux la prochaine fois, donc.

Source : X