L’Attaque des Titans a peut-être tiré sa révérence il y a maintenant quatre ans, mais son univers perdure tout de même à travers d’autres œuvres, comme en témoigne ce crossover inattendu.

Figurant parmi les shōnen les plus populaires, L’Attaque des Titans aura offert des aventures mémorables à bien des amateurs de manga et d’anime pendant plus d’une décennie. Car oui, après douze ans de bons et loyaux services, l’œuvre d’Hajima Isayama a finalement tiré sa révérence en avril 2021, au grand désespoir du public que la conclusion aura d’ailleurs beaucoup divisé. Heureusement, cela ne veut pas dire non plus que L’Attaque des Titans est voué à disparaître, et ce nouveau crossover inattendu vient aujourd’hui nous le rappeler.

Assassin’s Creed Shadows lance un crossover avec L’Attaque des Titans

En effet, après s’être récemment félicité du succès d’Assassin’s Creed Shadows qui, contre toute attente, a réussi à dépasser toutes ses espérances, Ubisoft a annoncé l’arrivée d’un nouvel événement exclusif en collaboration avec L’Attaque des Titans au sein du jeu. Au programme de celui-ci notamment : une nouvelle quête pour l’histoire principale, qui amènera Naoe et Yasuke sur les traces d’étranges rituels interdits et autres transformations effrayantes dans une énigmatique grotte de cristal.

« Guidés par une femme étrangement vêtue nommée Ada, ils s’aventureront aux confins de l’énigmatique grotte afin de sauver son amie d’un mystérieux culte » révèlent les créateurs d’Assassin’s Creed Shadows. « Au fil d’étranges expériences et de l’apparition d’ennemis monstrueux, le duo devra se fier à son instinct pour survivre à une menace inédite ». Ubisoft précise d’ailleurs que la quête est gratuite pour l’ensemble des joueurs, qui peuvent y accéder en se dirigeant vers le nord-ouest de Yamashiro afin de tomber sur le donneur de quête.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Le crossover Assassin’s Creed Shadows x L’Attaque des Titans est également l’occasion pour le studio d’introduire de nouvelles récompenses uniques, telles qu’un nouveau katana ou encore différents objets cachés dans des coffres de la grotte. À cela viennent aussi s’ajouter différents packs de personnalisation, qui comprennent notamment une tenue inspirée des Titans pour Yasuke, une tenue inspirée de Misaka pour Naoe, et enfin des armes et une monture des Corps d’Exploration issus de L’Attaque des Titans.

Disponible dès maintenant

Pour finir, Ubisoft annonce enfin l’arrivée d’une nouvelle histoire gratuite, « Une découverte énigmatique », qui ne se contente pas d’apporter un twist humoristique à l’aventure, mais qui permet aussi aux joueurs d’Assassin’s Creed Shadows d’obtenir des réponses qu’ils recherchaient depuis longtemps. Et la meilleure nouvelle dans tout cela ? C’est disponible dès aujourd'hui. Notez toutefois que la collaboration avec L’Attaque des Titans, elle, ne durera que quatre semaines, et se terminera donc le 22 décembre prochain.

