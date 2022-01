Atsushi Inaba est désormais le nouveau président et PDG de Platinum Games. Après plus de cinq passés à occuper ce poste, Kenichi Sato a annoncé avoir quitté ses fonctions en décembre 2021, pour laisser place au producteur phare. Pour son départ déjà effectif - donc -, Sato a tenu a rapidement dresser le bilan de sa présidence :

Il nous faut désormais accélérer et proposer des nouvelles façons de jouer comme seul PlatinumGames sans le faire. Voilà pourquoi Atsushi Inaba sera à la tête du studio : j'ai pensé qu'il était le mieux qualifié, comme en témoignent ses nombreuses années d'expérience.

Depuis ma prise de fonction en avril 2016, je me suis concentré sur le développement de notre activité afin d'apporter des sourires partout sur la planète. J'ai également participé à l'investissement réalisé par Tencent en décembre 2019. Nous avons également lancé le studio PlatinumGames Tokyo pour renforcer nos capacités en tant que développeurs, et démarré le développement d'une nouvelle licence chère à notre cœur.

C'est peu dire que le prestigieux parcours d'Inaba parle pour lui, puisque celui qui a débuté sa carrière de programmeur sur le mythique Samurai Showdown a produit quelques uns des jeux les plus marquants de Capcom durant les années 2000, de Phoenix Wright Ace Attorney à Ōkami en passant par Viewtiful Joe, la liste est longue, et non-exhaustive.

Et les chantiers ne manquent pas, puisque la structure d'Osaka, puisque Bayonetta 3, Sol Cresta et l'énigmatique Project G.G. sont officiellement en développement.

Le nouveau président et PDG a évidemment profité de l'occasion pour prendre la parole, et parler de sa philosophie :

Créer des formes de jeu innovantes.

C'est la croyance sur laquelle PlatinumGames a été fondé.

C'est quelque chose qui ne changera jamais.

De par leur nature, les jeux vidéo sont une véritable expression de la liberté : les pensées se rassemblent librement pour créer une idée, la développer, puis la rendre jouable. Le vrai plaisir des jeux vient de la liberté à la fois donnée à leur créateur et à leurs utilisateurs - c'est pourquoi je pense qu'ils sont une forme de divertissement incroyable.

Notre objectif primordial pour aborder l'autoédition reste inchangé : inventer quelque chose de novateur et le partager avec le reste du monde.

Au fur et à mesure que j'avance vers les nouveaux défis qui se présentent, j'espère pouvoir offrir de plus en plus d'expériences nouvelles pour le plaisir de tous nos utilisateurs.