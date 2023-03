Celui que l’on surnomme le Bioshock russe a fait couler énormément d’encre depuis sa sortie. Avant ça même. Accusé d’être pro-russe, critiqué pour une partie de son contenu jugé choquant… Atomic Heart a créé la polémique et divisé les joueurs. Qu’à cela ne tienne, le jeu a su profité de cette mauvaise pub pour en tirer avantage bien malgré lui, et a pu faire découvrir son incroyable univers à tout un tas de curieux. Le jeu de Mundfish en a sous le coude, surprend et détonne à l’écran. Mais aussi agréable soit-il à parcourir, il était également victime de tout un tas de bugs plus ou moins gênant. Le studio vient toutefois de déployer un important patch, en répondant en même temps à une demande de sa communauté.

Un patch et une fonctionnalité demandée

Dans ce patch 1.3, Atomic Heart corrige principalement ses bugs, et il y en a un paquet. Du plus petit problème de scintillement au gros crash de texture à même de faire disparaître des pans complets de décor. Après cette mise à jour, difficile d'ailleurs de savoir s’il sera toujours possible de terminer le jeu en moins de sept minutes comme les speedrunners.

En plus de ces correctifs, Atomic Heart met à jour ses fonctionnalités et en ajoute de nouvelles concernant le FOV, comme demandé par la communauté qui ne pouvait pas le personnaliser avant ça. Les détails de ces nouveaux paramètres n’ont malheureusement pas été donnés dans les notes de patch.

Pour rappel, Atomic Heart est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Le jeu est également disponible dans le Xbox Game Pass.

Atomic Heart notes de patch 1.3.4.0 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

GENERAL Paramètres FOV ajoutés Correction des écrans ultra-larges (adaptation du FOV) Correction d'un problème lié au fait que la voix off par défaut était réglée sur l'anglais après le premier lancement du jeu.



VISUEL ET AUDIO Amélioration des effets visuels pour la mort de Vov/a6 dans l'état "gelé" Ajout de sons pour les sauts dans les limbes Correction d'un problème d'affichage incorrect des PM dans le magasin NORA lorsqu'une cartouche était installée. Correction de certaines collisions d'environnement avant le combat du boss final Correction d'un problème de clignotement incorrect de l'éclairage en bas de l'écran lorsque l'on se déplace dans la zone de Chelomey. Correction d'un problème de scintillement du corps du P-3 dans la scène du Centre Sechenov. Correction d'un problème avec les dessins animés qui ne s'affichaient pas toujours. Correction d'un problème de chargement incorrect du premier site de la VDNH Correction d'un problème de chargement incorrect de la chaufferie après le chargement Correction d'un problème avec l'élimination des plantes dans le lieu Pesticide Correction d'un problème d'éclairage dans un hôtel du Village Ajout de sons de visée pour l'amélioration du Revolver Correction d'un problème de son dans un ascenseur dans le VDNH Correction d'un problème avec la suppression de l'environnement dans le théâtre Maya Plisetskaya. Correction d'un problème de son de la porte de sortie du terrain d'essai (POLYGON 8) Correction d'un problème avec certains cadavres mutants Correction d'un problème de son dans un ascenseur de l'atelier d'algues du complexe Vavilov Correction d'un problème de chargement incorrect de la dernière salle du puzzle dans la zone d'absorption des chocs magnétiques.



QUETES Amélioration des marqueurs de quête dans le VDNH Correction d'un problème avec le Tereshkova qui n'allait pas plus loin si vous restiez près de la porte. Correction d'un problème d'apparition incorrecte de Plych dans la morgue du complexe Pavlov. Correction d'un problème avec un ascenseur dans le terrain d'essai (POLYGONE 10) Correction d'un problème avec une bougie dans le Terrain d'Essai (POLYGONE 10) Correction d'un problème d'apparition incorrecte d'un Rotorobot dans le VDNH. Correction d'un problème d'objets manquants dans certaines missions Correction d'un problème de sauvegarde dans les tunnels du complexe Vavilov Correction d'un problème de blocage en frappant le Plyusch dans le théâtre Maya Plisetskaya avec l'attaque circulaire du Suédois. Correction d'un problème de blocage dans le terrain d'essai (POLYGONE 1). Correction d'un problème de sélection incorrecte d'un objet de quête alors que l'on dispose d'une grande quantité de ressources. Correction d'un problème avec un objet de quête se transformant en munitions MARC ("Fat Boy"). Correction d'un problème avec le début de la localisation des Limbes. Correction d'un problème de plantage lors du chargement de la sauvegarde automatique dans l'atelier d'algues. Correction d'un problème avec un сrash après la mort causée par le missile de Natasha. Correction d'un problème de mise à jour de la quête "Elle vend des moustaches au bord de la mer". Correction d'un problème avec la barre de santé du Vova noir après une sauvegarde automatique. Correction d'un problème avec les portes d'ascenseur dans la banque de graines du complexe Vavilov. Correction d'un problème avec une porte dans le terrain d'essai (POLYGONE 11) Correction d'un problème d'impossibilité de rentrer après la sortie par l'entrée principale de VDNH juste avant que la porte ne se ferme. Correction d'un problème avec une porte qui ne s'ouvrait pas au début des Limbes dans le Complexe Pavlov. Correction d'un problème avec les portes qui ne s'ouvraient pas après avoir tué le Plyusch et tous les mobs dans le Testing Ground (POLYGON 9). Correction d'un problème lorsque le joueur est chargé par une sauvegarde automatique lors de la transition entre l'entrée et les tunnels dans le Complexe Vavilov. Correction d'un problème lorsque la partie du bureau de Sechenov dans le Chelomey ne se chargeait pas en montant dans l'ascenseur. Correction d'un problème empêchant le chargement d'une partie de la rampe de cérémonie dans le VDNH. Correction d'un problème empêchant d'interagir avec la bougie dans la chaufferie du Thermarium si elle est poussée derrière le support du tuyau.



GAMEPLAY / MONDE OUVERT Correction d'un problème avec les générateurs électriques de Windbender et le système de vidéosurveillance de Dandelion qui n'étaient pas réparés par les Pchelas. Correction d'un problème avec le reçu KS-23 manquant. Correction d'un problème avec le terminal P.E.A.R. qui ne répondait pas aux interactions dans une pièce verrouillée du VDNH. Correction d'un problème d'impossibilité d'ouvrir la carte dans le monde ouvert. Correction d'un problème d'impossibilité de sortir de la voiture dans certains cas. Correction des collisions à de nombreux endroits pour éviter d'être bloqué dans un environnement Correction d'un problème avec un Chirper inaccessible dans l'emplacement du pesticide du complexe Vavilov. Correction d'un problème avec les objets consommables dans la roue de sélection des armes. Correction d'un problème d'affichage des améliorations PM désinstallées. Correction d'un problème d'affichage des améliorations MARC ("Fat Boy") non installées. Correction d'un problème avec la disparition d'un butin après le chargement de la sauvegarde. Correction d'un problème lorsque des morceaux d'ennemis morts congelés devenaient lootables. Correction d'un problème d'objets manquants sur la carte dans le parc de l'amitié des peuples dans le VDNH. Correction d'un problème de chute sous la carte en sautant sur le réflecteur à la fin de la zone d'absorption des chocs magnétiques.



TROPHEES Correction d'un problème avec la sauvegarde de la progression des trophées dans certains cas. Correction d'un problème avec la progression des trophées après avoir redémarré le jeu. Correction d'un problème avec le déblocage du trophée "Scanner". Correction d'un problème avec le déblocage du trophée "Atomic Heart". Correction d'un problème avec le déblocage du trophée "Lord of War". Correction d'un problème au niveau de la recherche/création de MP qui ne faisait pas avancer le trophée "Lord of War". Correction d'un problème avec la progression du trophée "Tête brûlée". Correction d'un problème avec le déblocage du trophée "Nettoyage".



INTERFACE Correction d'un problème avec l'interface utilisateur du vendeur de matériel de réparation NORA. Amélioration de l'interface de stockage du vendeur de réparations NORA pour les moniteurs 16:10 et 21:9 Amélioration des notifications HUD pour l'envoi d'objets au stockage Amélioration du HUD d'activation des compétences Correction d'un problème d'affichage bloqué du butin reçu



STABILITÉ Amélioration des performances dans certains domaines Amélioration de la stabilité - correction de quelques rares plantages



PC-ONLY Accélération de la souris désactivée par défaut Correction d'un problème de verrouillage progressif lorsque l'on appuie plusieurs fois sur la touche espace pendant l'utilisation du magain NORA.