Atomic Heart arrive bientôt et profite du dernier rush avant sa sortie pour se moquer d’Hogwarts Legacy en mettant en scène l’une des stars de la série The Boys.

FPS surveillé de très près par les joueurs depuis son annonce, Atomic Heart fait partie des très grosses sorties de février 2023. Et malgré les grosses polémiques qui gravitent autour du studio, le jeu prépare son lancement avec un nouveau trailer décapant.

Avant de nous dévoiler quelques images de gameplay, le studio met d’abord en scène l’un des acteurs clé des dernières saisons de The Boys, Jensen Ackles, et tacle au passage Hogwarts Legacy.

Atomic Heart tacle gentiment Hogwarts Legacy avec un nouveau trailer

Dans le trailer, on peut en effet voir une petite fille habillée en apprentie sorcière tentant désespérément de lancer des sorts sur un mannequin et qui finit par briser sa baguette. Efficace pour survivre face à l’apocalypse d’Atomic Heart. C’est alors que débarque Jensen Ackles, star de la dernière saison de The Boys sur Amazon Prime Vidéo où il incarne Le Petit Soldat, un « super » surpuissant et complètement taré. L’acteur est également connu pour avoir tenu l’un des rôles principaux de la série Supernatural durant 15 saisons.

Jensen apprend donc les bases de la survie à la jeune fille en explosant tout ce qu’il a portée à grands coups de masse. Oui, Atomic Heart compte bien casser la baraque.

Le Bioshock russe compte frapper fort

Pour rappel, Atomic Heart est un FPS survitaminé qui nous met dans la peau d’un soldat de l’armée russe coincé dans une ville envahie de robots meurtriers. Le jeu a notamment frappé la curiosité des joueurs grâce à ses graphismes assez impressionnants et une direction artistique qui s’annonce splendide.

Le titre de Mundfish devrait également faire la part belle aux affrontements explosifs, comme en témoignent encore les quelques images du trailer. Outre un arsenal varié, il sera également possible d'utiliser l'environnement et divers pouvoirs pour exploser nos adversaires. Ça promet d'être intense. Mais ça, on ne pourra en avoir le cœur net que dans quelques jours.

Atomic Heart est attendu sur PS5, Xbox Series, PC PS4 et Xbox One le 21 février prochain. Le jeu atterrira d’ailleurs dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.