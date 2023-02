Malgré les polémiques qui font beaucoup parler, Atomic Heart a réussi à séduire un large public de curieux. Ce FPS atypique, qui partage beaucoup de similitudes avec un certain Bioshock, propose un voyage surprenant et intrigant dans une Russie fantasque des années 40-50 où la technologie s'est retourné contre l'homme. Et s’il n’est pas exempt de défauts, le jeu de Mundfish a tout de même beaucoup de choses intéressantes dans sa manche. En tout cas, le jeu a plu et les joueurs semblent pour la plupart ravis de s’y être essayés. D'autres ont carrément décidé de le pousser dans ses derniers retranchements pour commencer à faire tomber des records de speedrun, et le premier à de quoi surprendre d’ailleurs.

Atomic Heart déjà cassé par les speedrunners

Le speedrunner seekerTV vient en effet de complètement casser Atomic Heart et de le terminer en un peu plus de 7 minutes, là où il faut normalement une quinzaine d'heures pour le commun des mortels. Cerise sur le gâteau, seekerTV a réussi la performance en ne jouant que quelques minutes. En pliant le jeu à sa volonté, le speedrunner arrive à glitcher le jeu dès le début et se catapulter directement à la cinématique de fin du jeu. Comment réussit-il son coup ? Comment a t-il trouvé le glitch en question ? Mystère. Mais ça reste très surprenant.

Un record talonné de près

Sur le leaderboard de speedrun.com on peut d’ailleurs voir que d'autres ont essayé eux aussi et colle au train du détenteur actuel de la première place. Notament un certain Delise qui enregistre un temps de 7m06, une seconde de plus que le record actuel. Il est certain que ce chrono sera bientôt écrasé par des petits malins qui arriveront certainement à trouver une parade pour échapper aux cinématiques par exemple.

Pour rappel, Atomic Heart est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Le jeu est également dispo sur le Xbox Game Pass pour tous les abonnés.