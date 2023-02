La Guerre en Ukraine fait rage, inutile de revenir dessus, c'est un fait dont il est difficile de se détacher en ce début d'année 2023. Dans ce contexte, les médias et globalement les réseaux sociaux sont particulièrement attentifs aux liens que peuvent entretenir divers sociétés avec la Russie et son gouvernement. C'est le cas notamment avec Mundfish studio, derrière le très attendu Atomic Heart. Un FPS se déroulant dans un monde dystopique où l'URSS a eu accès à la robotique dès les années 50.

Si actuellement le studio derrière Atomic Heart se déclare comme chypriote, force est de constater qu'il trouve ses origines en Russie, et plus précisément à Moscou. Depuis janvier 2023, beaucoup de gens ont donc interrogé Mundfish sur son financement, et pour tenter de savoir si les lois de censure russes ont influencé le développement du jeu, et plus encore si le gouvernement russe a parrainé le projet. Acculée, l'équipe a été forcée à communiquer sur le sujet pour faire taire les rumeurs, même si cela n'a pas forcément eu l'effet voulu :

Les gars, nous avons pris note des questions concernant notre position, chez Mundfish. Nous tenons à vous assurer que Mundfish est un développeur et un studio doté d'une équipe mondiale axée sur un jeu innovant et qu'il est indéniablement une organisation pro-paix contre la violence envers les personnes.

L’une des nombreuses personnes qui se sont plaintes de ces tweets assez ambigus est le développeur de Remedy Entertainment, Sergey Mohov qui déclare :

La situation est donc pour le moins tendue. Pour en rajouter une couche, très récemment le compositeur Mick Gordon, connu pour avoir travaillé sur Wolfenstein ou encore DOOM a publié une longue déclaration sur son compte Twitter. Sachant qu'il a collaboré activement avec Mundish pour créer la musique du jeu Atomic Heart, voici ce que l'on peut lire :

Ma contribution musicale à #AtomicHeart soutiendra également une plus grande cause. J'ai fait don de mon cachet à l'appel de la Croix-Rouge australienne pour la crise en Ukraine, en solidarité avec le peuple ukrainien. Si vous en avez la possibilité, pensez à faire un don. Ensemble, nous pouvons faire la différence. #Soutenez l'Ukraine

Voici, ci-dessous notre traduction de la déclaration du compositeur d'Atomic Heart. Celle-ci pleine de bons sentiments, vient en tout cas apporter un peu plus de grain à moudre aux polémistes :

Le 24 février 2022, comme le reste du monde, j'ai été horrifié de voir les armées de Poutine intensifier la guerre en Ukraine par une invasion brutale et injustifiable, causant d'immenses souffrances au peuple ukrainien. La tragédie de ce conflit ne peut pas être surestimée, avec d'innombrables vies innocentes déjà perdues et le pays profondément touché par la violence et l'instabilité. Cette invasion n'a pas été décidée par le peuple russe, mais par un régime autoritaire qui méprise les droits de l'homme et la dignité. Le monde doit continuer à exiger la fin de cette agression et être solidaire du peuple ukrainien.

Deux ans plus tôt, en avril 2020, Mundfish Studio m'a approché pour contribuer à la vision musicale d'Atomic Heart. L'esthétique unique du jeu, combinée à mon amour de musicien pour les synthétiseurs de l'ère soviétique, offrait une opportunité créative passionnante. J'étais ravi de participer et je suis reconnaissant à l'équipe d'avoir jugé bon de m'intégrer. Travailler avec Mundfish est un plaisir absolu, car ils privilégient l'imagination et la liberté artistique, ce qui est évident dans la direction artistique époustouflante du jeu et la construction détaillée du monde. Je suis impatient de voir et d'entendre mes contributions musicales prendre vie dans le jeu final, lorsque Atomic Heart sortira à la fin du mois.

Je suis fier de faire don de mes revenus du jeu à l'appel de la Croix-Rouge australienne en faveur de l'Ukraine. Je pense qu'il est important de soutenir les organisations pacifistes, de défendre ce qui est juste et d'aider ceux qui en ont besoin, en particulier en période de crise. Ce don est un moyen pour moi d'apporter un soutien pratique à ceux dont la vie a été affectée par la guerre. La Croix-Rouge a été une ressource vitale pour les personnes touchées par le conflit, en fournissant de l'aide, des soins médicaux et un soutien psychosocial. En soutenant la Croix-Rouge, je suis certain que mon don aura un impact positif sur les personnes dans le besoin, et je suis honoré d'utiliser mon travail en tant qu'employé de la Croix-Rouge.