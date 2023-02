Non, Atomic Heart n’est pas mauvais, pas du tout même. Nous avons nous-même trouvé que le jeu était plutôt sympathique à parcourir, beau et doté d’une vraie identité visuelle. Seulement voilà, plusieurs éléments du jeu, un peu provocants (trop pour certains) ne passent absolument pas. Accusé de faire du copinage avec Russie en pleine période de crise, de mettre en avant le racisme pur et dur ou encore d’être un jeu obsédé par le sexe… Atomic Heart en prend pour son grade. Le studio a fini par prendre la parole, mais n'a pas répondu à toutes les interrogations…

Les rapports du studio avec la Russie

Tout d’abord, Atomic Heart a été épinglé avant même sa sortie, pour des raisons politiques. Le studio Mundfish, anciennement enregistré à Moscou et qui aurait d’ailleurs encore des locaux sur place bien qu’il soit désormais domicilié à Chypre, a été accusé d’avoir reçu des fonds d’investissement provenant directement du gouvernement russe et / ou de proches puissants et de collecter des informations pour le gouvernement. Des faits que le studio a démenti. Mais lorsque ce dernier a décidé d’aller faire la promotion de son jeu directement sur le territoire russe en le vendant comme de la propagande, le second degré a bien eu du mal a passé auprès des occidentaux. Et ça n’a pas aidé le studio à se faire une réputation.

De plus, de par son contexte, le jeu met en avant le communisme et une Russie forte, droite et puissante. Sans cesse, le jeu nous vend les mérites de la Mère Patrie, bien qu’il cache également son jeu mine de rien. Toutefois, il a été très difficile pour le gouvernement Ukrainien de passer outre.

Le début du jeu, tout en rouge

La demande de boycott de l’Ukraine

Entre les suspicions qui gravitent autour de financement du jeu, les relations opaques du studio avec la Russie et le contexte de jeu, ça ne passe pas. Mais difficile d’en vouloir au gouvernement ukrainien alors que le pays est actuellement le théâtre d'une guerre absolument abominable depuis plus d’un an maintenant.

Dès lors, le gouvernement ukrainien a fait la demande de retirer Atomic Heart des stores aux plus grands noms de l’industrie comme Sony, Microsoft ou encore Valve (Steam). Un appel qui n’a pour le moment eu aucune réponse officielle. Notons par ailleurs que beaucoup de firmes majeures de l’industrie, comme Sony, avaient déjà déployé de nombreuses mesures pour soutenir l’Ukraine. Certains ont versé des fonds à des associations humanitaires, tandis que d’autres ont également coupé leurs services sur le territoire russe jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, l'Ukraine pointe également du doigt le fait que Mundfish n'a pas clairement pris position contre la guerre et le régime de Vladimir Poutine. A noter que le jeu est sorti le 21 février dernier, soit 3 jours avant le triste anniversaire de la guerre en Ukraine.

Nous appelons également à limiter la distribution de ce jeu dans d'autres pays en raison de sa toxicité, de la collecte potentielle d'informations sur les données des utilisateurs et de la possibilité de leur transfert à des tiers en Russie. Ainsi que de l'utilisation potentielle de l'argent provenant des achats de jeux. faire la guerre à l'Ukraine.

Par conséquent, nous exhortons tous les utilisateurs à ignorer ce jeu. Nous voulons également souligner pour le public occidental que les développeurs du jeu n'ont pas fait de déclaration publique condamnant le régime de Poutine et la guerre sanglante que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine Oleksandr Bornyakov - Vice-Ministre de la Transformation Numérique

Atomic Heart, un jeu obsédé par le sexe…

Ensuite, et ce après sa sortie cette fois, Atomic Heart a été harponné pour son contenu jugé raciste et désastreux notamment pour sa proportion à faire de l’humour beauf et cradingue et à sexualiser un peu trop ses représentations féminines (deux surtout).

Atomic Heart est un jeu brut de décoffrage, à l’humour un peu (très ?) beauf parfois, et certaines vannes ou choix ne passent pas. Ça commence avec le distributeur NORA, qui sert ici de base pour s'améliorer ou crafter de l’équipement. Ce genre de frigo rouge est doté d’une IA féminine hyper provocatrice et complètement obsédée par le sexe (sadomasochiste) et par notre héros P-3 qui lui, l’envoie sur les roses. Ce point précis, s’il peut faire sourire tant il est surréaliste, peut également déplaire. Et beaucoup de fans sont rapidement monter dans les tours et ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. D’autant qu’Atomic Heart ne s’arrête pas là et à la fâcheuse tendance à hypersexualiser certains autres automates aux courbes féminines.

On pense notamment aux deux robots garde du corps, des « femmes » jumelles et danseuses, dont les formes sont explicitement représentées et qui n’hésitent pas à se cambrer (avec grâce cela dit) pour des « rituels ». En témoigne d'ailleurs cette bande-annonce.

… et raciste ?

Autre problème de ce Atomic Heart, la présence d’un dessin animé russe d’époque, Rabbit & The Wolf, qui tourne en boucle dans les salles de repos où l’on peut sauvegarde et / ou améliorer ses stats et son équipement. Un poste TV peut en effet être trouvé dans chaque salle et diffuse en continu un vieux dessin animé, sorte de cartoon Tex Avery russe. Le hic, c'est que les représentations ont ici aussi eu du mal à passer. C’est notamment la présence d’un personnage noir, ici montré comme un indigène couleur charbon qui tire des flèches, qui pose problème. Une représentation stéréotypée au possible, et plutôt gênante qui, même si elle est brève, est restée coincée dans la gorge des joueurs. En témoigne ce clip d’un live Twitch du streamer Ravs. Les réactions dans le tchat sont instantanées, même si l’aperçu ne dure qu’une petite seconde.

l'image du dessin animé en question

La réponse du studio... ou presque

Face à tant de polémique, le studio a fini par prendre la parole. Cependant, Mundfish n’est à aucun moment revenu sur les accusations de copinage avec le gouvernement russe, ni sur l’hypersexualisation présente dans son jeu. Il s’est contenté de répondre à l’affaire du dessin animé douteux et a pris les mesures qui s'imposaient. De même que certains morceaux de musique ne passaient absolument pas aux oreilles de certains utilisateurs.

L'équipe de Mundfish remercie les contributeurs d'avoir souligné et rapporté ce manque de sensibilité à notre attention. Nous nous excusons si l'utilisation du dessin animé ou de la musique d'époque a pu blesser ou insulter. Nous allons modifier les parties en question. Mundfish

Atomic Heart a donc eu le droit à un petit patch et d’autres suivront d’ailleurs. Malgré les polémiques, Mundfish ne lâche pas son poulain. Il compte bien le peaufiner et revoir un peu sa copie en même temps.

Tous les problèmes relevés ne seront certainement pas modifié. Le studio s'est déjà exprimé au sujet de ses rapports avec la Russie. Et le problème concernant la représentation des automates féminins, et du sexe en général, n'est visiblement même pas à l'ordre du jour.

Le jeu est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.