Atomic Heart, qui mélange plusieurs influences (Bioshock, Stalker, Fallout...), a trouvé son éditeur et il est en français. Malheureusement, ce jeu qui fait sensation a également une mauvaise nouvelle.

Plus le temps passe, plus Atomic Heart fait grimper la hype chez les joueurs. La dernière bande-annonce de gameplay a d'ailleurs fait fureur. Eh bien vous allez devoir faire preuve de patience.

Atomic Heart repoussé, Focus Entertainment va éditer le jeu

Une double nouvelle pour Atomic Heart. On commence par la mauvaise : le report du jeu. D'un vague 2022, on passe à une sortie « cet hiver ». Le titre indépendant sortira par conséquent entre le 21 décembre 2022 et le 20 mars 2023. Si les extraits du soft parlent par eux-mêmes, le studio Mundfish reçoit un sacré coup de pouce. Focus Entertainment (A Plague Tale Requiem, Evil West...) sera l'éditeur du jeu.

Une étape majeure pour des développeurs indépendants.

Lorsque nous avons fondé le studio il y a cinq ans, nous nous sommes fixé l’objectif de créer un jeu de classe internationale qui pourra être apprécié par des millions de joueurs à travers le monde. Aujourd’hui, alors que les enjeux sont plus importants que jamais, nous sommes enfin prêts à dévoiler tout ce que nous avons préparé lors de toutes ces années. Nous ne pourrions pas être plus heureux de préparer la sortie avec un éditeur aussi expérimenté, et nous n’avons pas le moindre doute que Focus Entertainment réserve au jeu une sortie tout à fait exceptionnelle. Robert Bagratuni, PDG de Mundfish.

Atomic Heart, qui pioche chez Bioshock, Stalker et autres FPS à grosse ambiance, sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.