Atomic Heart, le FPS dystopique à la croisée de BioShock et Stalker, dévoile tout son potentiel et son histoire dans une longue bande-annonce. C'est toujours aussi prometteur !

Plus on voit Atomic Heart, et plus on se dit que ce sera bel et bien l'un des temps forts de cette nouvelle année. La dernière vidéo confortera certainement celles et ceux qui l'attendent déjà avec une grande impatience.

Quand les robots déraillent

Atomic Heart, c'est un FPS indépendant du studio Mundfish qui prend place dans un univers uchronique. Une sorte de BioShock russe qui aurait eu un enfant avec d'autres jeux de tir à ambiance comme Stalker ou encore Metro.

À travers un nouveau trailer de gameplay - qui dépasse les 8 minutes - le titre nous explique son histoire et le rôle du joueur dans cette aventure.

L'URSS fictive de 1995 dans une base militaire top secrète construite pour fabriquer des robots, connue sous le nom d'installation 3826. Le cerveau derrière cette infrastructure est un brillant scientifique nommé Dimitry Sechenov, qui a mis au point une substance liquide appelée « Polymère » en 1936. En développant les formidables qualités de son invention, Sechenov a réussi à lancer un énorme réseau neuronal de robots assistants d'intelligence artificielle, le Kollectiv. Cela permet aux robots de libérer la population du travail manuel au profit des arts et des sciences. Tout se passe bien jusqu'en 1955, date à laquelle les autorités prévoient de lancer Kollectiv 2.0 et d'introduire un nouvel appareil qui laisse les humains contrôler le réseau et donner des ordres simplement par la pensée. Malheureusement, le lancement de Kollectiv 2.0 a été saboté, ce qui a entraîné un cauchemar technique. Les robots attaquent les humains, faisant des centaines de victimes parmi le personnel de l'installation. Vous êtes le Major P-3, un soldat d'élite de l'Intelligence Service. Vous êtes envoyé par Sechenov pour enquêter sur les circonstances de l'incident et restaurer le réseau.

Le gameplay d'Atomic Heart

La vidéo « Gameplay overview » d'Atomic Heart résume à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Un FPS où l'histoire ne sera pas relégué au second plan avec ce qu'il faut de cinématiques et de choix de dialogues pour impliquer le joueur et surtout personnaliser son expérience.

Le titre de Mundfish offrira un vaste terrain de jeu avec « cinq complexes géants » pour une durée de vie totale estimée à plus de 25 heures. Le héros devra se défendre face aux créatures mutantes et aux robots avec un arsenal magique - les pouvoirs de télékinésie, pour freezer les ennemis -, et plus classique avec des haches modifiées, un fusil électronique ou l'éternel lance-grenades. Idéal pour se défaire des adversaires, mais il faudra aussi faire travailler ses méninges lors de puzzles environnementaux.

Comme on a pu le remarquer, Atomic Heart ne fera pas de cadeau. Les développeurs ont cependant pris les devants avec trois modes de difficulté, dont le « Story » pour éviter de mourir trop souvent et de profiter du scénario.

Quatre éditions à la sortie

Lors de son lancement, Atomic Heart aura quatre éditions.

L’Édition limitée Bundle : le jeu, un steelbook, une affiche en métal et l'artbook officiel conçu par Mundfish. Une exclu de la boutique Focus Entertainment à 99,99€

: le jeu, un steelbook, une affiche en métal et l'artbook officiel conçu par Mundfish. Une exclu de la boutique Focus Entertainment à Édition Standard : le jeu et rien d'autre

: le jeu et rien d'autre L'Édition Gold : le jeu et l'Atomic Pass

: le jeu et l'Atomic Pass L'Édition Premium : le jeu, l'Atomic Pass, un artbook numérique exclusif et des cosmétiques

L'Atomic Pass étend votre expérience Atomic Heart avec quatre DLC, ouvrant l'accès à de nouvelles zones et laboratoires à explorer ainsi qu'à de nouvelles armes, ennemis, boss et plus encore ! Le DLC Labor & Science est inclus dans les éditions physiques et est offert en bonus pour les précommandes numériques de n'importe quelle édition. Via communiqué de presse.

Atomic Heart sortira le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC. Il sera dans les jeux Xbox Game Pass du mois.