Mundfich a encore du contenu en réserve pour Atomic Heart. Le jeu qui avait fait polémique en 2023 va encore animer les joueurs un moment, tandis que la suite se prépare.

Par ces temps de guerre en Ukraine, Atomic Heart avait fait un choix qui avait suscité bien des réactions à sa sortie en 2023. Bien qu'il s'agisse d'une uchronie, le portrait d'une Russie communiste forte avait été largement pointé du doigt. Pour autant, le studio Mundfish s'en est défendu et a continué le suivi de son dernier bébé avec soin. Ce faisant, il arrive cette semaine avec une très grosse annonce.

L'arc final d'Atomic Heart sortira bientôt

Mundfish a créé la surprise hier soir à propos de celui qu'on surnomme le “BioShock russe”. Le studio maintenant établi à Chypre, loin de ses racines moscovites, compte conclure l'histoire d'Atomic Heart au travers d'un ultime DLC. Cette quatrième et dernière extension portera le nom “Blood on Crystal” (« Du sang sur le crystal »), évoquant une conclusion dans la violence.

Nous y retrouverons le major P-3 et ses alliés pour une dernière mission. Donnant tout pour protéger l'avenir de l'humanité, l'escouade devra repousser CHAR-les. Blood on Crystal promet ainsi un dernier affrontement au cœur de l'installation 3826 et à la découverte de zones inédites. L'histoire du premier Atomic Heart se conclura assurément dans une bataille spectaculaire, à vivre sur PS4, PS5, Xbox ONE, Series X|S et PC dès le 16 avril 2026. Une édition ultime du jeu comprenant tous les DLC sera proposée en parallèle.

Ce n'est pas fini, la suite arrive déjà

Le DLC conclusif n'est pas synonyme de fin pour la licence Atomic Heart. Vous le savez certainement, un deuxième épisode est actuellement en développement. Il avait d'ailleurs fait sensation avec son trailer d'annonce au dernier Summer Game Fest. Mais avant de pouvoir mettre la main dessus, Mundfish vous permettra d'explorer autrement son univers rétrofuturiste.

Mundfish ne manque effectivement pas d'ambition. En plus d'Atomic Heart 2, le studio travaille sur un spin-off sous forme de MMOFPS. Baptisé The Cube, lui aussi s'était montré au Summer Game Fest 2025. Cependant, nous n'avons pas encore de date de sortie ni pour l'un ni pour l'autre. Néanmoins, une chose est sûre : vous n'en avez (vraiment) pas fini avec cet univers explosif.