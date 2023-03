Empruntant à des jeux comme BioShock, Stalker ou Metro, le FPS Atomic Heart ne s'est pas fait que des amis. Le titre a enchaîné les polémiques en étant taxé entre autres d'être une production pro-Russe, et raciste en raison d'un dessin animé fictif, une sorte de Tex Avery, qui présentait une caricature d'un personnage noir. Sur le premier point, les développeurs ont démenti. Quant au second, ils ont présenté leurs excuses en promettant de supprimer la séquence qui a pu heurter certaines personnes.

Ces controverses ont-elles scellé le destin de la licence ?

Atomic Heart 2 est-il en développement ?

Si l'on en croit le studio Mundfish lui-même, Atomic Heart 2 a toutes les chances de sortir. Et à vrai dire, le développement serait déjà planifié par les équipes. C'est l'information que le Youtubeur Aleksey Makarenkov a réussi à obtenir lors d'une interview des créateurs (via Twisted Voxel). Plutôt que de botter totalement en touche, comme le font régulièrement d'autres sociétés, ou d'être vague, Mundfish aurait joué la carte de l'honnêteté en confirmant leurs plans pour une suite.

Une bonne nouvelle ? Assurément si vous avez aimé la proposition, mais il va falloir être patient sachant que le premier épisode a mis cinq ans avant de pouvoir voir le jour. Le succès commercial, qui doit encore se vérifier, et le soutien des éditeurs Focus Entertainment / 4Divinity permettront toutefois d'accélérer peut-être les choses, d'autant que toutes les bases sont là (gameplay, lore...). Et en attendant, Atomic Heart est loin d'être fini. Les speedrunners s'amusent comme des fous sur le jeu, et des DLC sont attendus des les prochains mois.

L'Atomic Pass étend votre expérience Atomic Heart avec quatre DLC, ouvrant l'accès à de nouvelles zones et laboratoires à explorer ainsi qu'à de nouvelles armes, ennemis, boss et plus encore ! Via Gameblog.

L'arsenal de choc d'Atomic Heart. Crédits : Steam.

Une fonctionnalité ajoutée

Dans la dernière mise à jour d'Atomic Heart, les développeurs ont corrigé un paquet de problèmes sur consoles et PC. Un patch qui ajoute des réglages pour modifier le FOV. Une fonctionnalité absente au lancement qui était réclamée.