Atomfall figure parmi les intrigantes sorties jeux vidéo de cette fin de mois de mars, et sortira sur de nombreuses plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et le Game Pass. Beaucoup y voient une alternative britannique à l'emblématique univers postapocalyptique de Fallout, mais son studio, Rebellion (Sniper Elite) entend bien proposer une expérience originale à part entière, d'après son directeur artistique, Ryan Greene, dans une interview auprès d'IGN.

Atomfall ne veut pas être juste un Fallout avec une moustache Brittish

Dans son plus simple appareil, Atomfall se présente avant tout comme un jeu de survie à la première personne, dans une version postapocalyptique du nord de l'Angleterre en 1962. Il s'agit d'une vision dystopique suite au pire événement nucléaire du pays ayant vraiment eu lieu en 1957. La société qui en résulte applique donc la loi du plus fort, et les ressources sont rares, notamment s'agissant de vivres non irradiés, et d'armes fonctionnelles. De prime abord, on ressent bien les similitudes avec Fallout.

Ce à quoi répond Ryan Greene, directeur créatif du jeu, auprès d'IGN : « une fois que vous jouerez à Atomfall, vous réaliserez que ce n'est pas du tout une simple copie de Fallout. Ceci dit, un de nos propriétaires, Jason Kingsley, est un énorme fan de Fallout. Les parallèles avec le thème de la survie dans un monde apocalyptique sont donc faciles à faire. La réalité, c'est qu'on a face à nous une énorme franchise populaire, et puis il y a nous avec notre premier jeu du genre. C'est bien sûr un honneur d'être comparé au travail des talentueuses équipes derrière Fallout, mais on voulait vraiment proposer une expérience qui nous est propre ».

Atomfall entend en effet proposer une ambiance beaucoup plus sombre et moins « loufoque » que dans Fallout, avec des combats viscéraux où chaque coup et chaque balle comptent. On pourrait donc ici plutôt dresser un parallèle avec STALKER 2. Ensuite, le titre de Rebellion va mettre une grande emphase sur la survie avec la collecte d'objets via un détecteur de métaux et diverses mécaniques de fabrication, tout en prenant en compte que les ressources sont très rares. Enfin, il s'agirait d'un jeu d'échelle relativement modeste. Ryan Greene précise en effet dans l'interview qu'Atomfall devrait proposer une durée de vie d'environ 25 heures. Soit clairement moins qu'un gargantuesque Fallout 4 sorti il y a dix ans... en attendant impatiemment un Fallout 5 qui continue de se faire cruellement désirer.

Source : IGN