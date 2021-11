Les affaires d'Atlus se portent déjà bien, merci pour eux : le développeur japonais se félicitait cet été des bonnes ventes de Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers et autres Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster. Même le très insaisissable 13 Sentinels : Aegis Rim semblait avoir trouvé son public, c'est dire. Pourtant, des voix quelque peu courroucées continuent de se faire entendre, puisque toutes les productions ne font pas forcément l'objet d'une traduction dans tous les patois du Vieux Continent, une donne qui pourrait peut-être changer.

You'll never see it co-ming ♫

Si l'on sait que les recrutements concernant un certain Persona 6 ont déjà commencé, une toute nouvelle offre d'emploi mise en ligne sur le site officiel d'Atlus vient esquisser les contours d'une stratégie de localisation et de sorties bien plus ambitieuses. L'éditeur est actuellement à la recherche d'un responsable des ventes à l'international, afin d'élargir encore et toujours son marché de niche :

Les séries de J-RPG les plus populaires d'Atlus telles que Shin Megami Tensei, Persona et Etrian Odyssey sont appréciées dans le monde entier. Avec un marché en croissance, nous devons nous concentrer sur le ciblage d'un public toujours plus large. En communiquant et en travaillant en étroite collaboration avec différents services et partenaires à l'étranger, le candidat idéal mettra en œuvre des campagnes marketing et des plannings de sorties simultanées.

Une world premiere pour les unir tous

"Des plannings de sorties simultanées" : le terme est lâché, et rappelle effectivement l'envie déjà affirmée d'Atlus de rapprocher au plus près les sorties de ses jeux au sein et en dehors de l'archipel nippon. Et de systématiquement les traduire ? Rien ne permet de l'affirmer. Nos confrères de Persona Central n'hésitent d'ailleurs pas à rappeler les propos du directeur créatif Kazuhisa Wada en 2016 :

Afin que les joueurs du monde entier puissent profiter du même plaisir que les japonais, j'aimerais minimiser l'écart entre les sorties entre le Japon et le reste du monde.

En attendant de découvrir en actes les promesses d'Atlus (rappelons que 201 jours séparaient les sorties japonaises et occidentales de Persona 5), les potentiels candidats qui justifieront d'un niveau JLPT N1 pourront postuler à cette adresse, et découvrir les joies d'une campagne de lancement, entre fabrication, localisation et classifications aussi diverses que variées. 頑張ってね!