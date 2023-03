Le studio Deck13 Interactive présente sa nouvelle franchise Atlas Fallen, le successeur de The Surge, avec une bande-annonce de gameplay qui en dévoile davantage.

Annoncé durant la Gamescom 2022 de Cologne, l'action-RPG fantasy Atlas Fallen dévoile des extraits de gameplay avant sa sortie le 16 mai 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une édition en quantité « ultra-limitée » a également été révélée.

Atlas Fallen, le remplaçant de The Surge, fait le beau

Sans atteindre la maestria d'un Dark Souls et Elden Ring, le souls-like The Surge et sa suite se sont placés comme une alternative honnête aux productions FromSoftware. Mais avant un éventuel troisième épisode, le studio Deck 13 Interactive va mettre au repos sa licence pour en sortir une nouvelle : Atlas Fallen.

Un action-RPG fantasy, jouable en solo ou coopération, qui se déroule dans un monde désertique sur lequel on pourra librement glisser. Un environnement que l'on sera en mesure de contrôler pour « manifester des armes titanesques ». Et pour les utiliser à leur plein potentiel, l'univers d'Atlas Fallen comportera son lot de monstres « légendaires ». De grosses bêtes pour « rivaliser » avec Wild Hearts et Monster Hunter ? On verra, mais à l'image de l'action-RPG Forspoken, il faudra sauver Athia Atlas dans Atlas Fallen (logique).

Surfez sur les sables d’un univers hors du temps, peuplé de créatures colossales, de dangers ancestraux, et de fragments du passé. Contrôlez le sable pour manifester des armes titanesques, et terrassez des monstres légendaires dans des combats spectaculaires à l’aide de vos super pouvoirs et capacités dévastatrices. Via Steam.

Crédits : Steam.

Une Signature Edition ultra-limitée

Focus Entertainment, propriétaire du studio Deck13 et éditeur d'Atlas Fallen, a une autre annonce. Les précommandes d'une Signature Edition « ultra-limitée », et pour le coup, c'est vrai. Le tirage s'élève à 100 exemplaires seulement, et peut être acquise en exclusivité sur la boutique Focus.

Disponible au prix de 99,99€ sur tous les supports, elle renferme :

Le jeu en physique sur PS5 et Xbox Series, en numérique sur PC

Un cadre manufacturé en bois laminé numéroté

Une illustration exclusive de James Lowe, le directeur artistique de Deck13, signée

Un certificat d'authenticité

Le DLC Ruin Rising Pack

Une jaquette avec l'illustration de James Lowe